Oficina de Correos EP

Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico

El motivo estaría en el cambio de las normas aduaneras del país presidido por Donald Trump

EP

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:42

Correos suspenderá temporalmente la admisión de paquetes cuyo destino sea Estados Unidos o Puerto Rico y que tengan un valor comercial igual o inferior a ... 800 dólares (681,5 euros) desde el próximo lunes 25 de agosto por el fin del régimen de 'minimis'.

