Corredor desvela que la planta origen del apagón en Badajoz falló en 2024 por un «experimento»

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, insiste en autoexculpar por completo a Red Eléctrica y en señalar en exclusiva a las eléctricas como responsables del ... histórico apagón del 28 de abril. Sin salirse del guion, la responsable no ejecutiva del operador del sistema compareció este jueves en la comisión de investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones en el Senado. Y como ya hiciera el 18 de junio, cuando presentó la conclusiones de su informe, volvió a mantener que su programación «se ajustó a la normativa» y que fueron las eléctricas las que incumplieron su obligación.

En concreto, apuntó de nuevo directamente al «mal funcionamiento de una planta» cuyo origen sitúa en una planta fotovoltaica en la provincia de Badajoz. «Esa misma planta tuvo otro fallo acreditado el año anterior y los responsables dijeron que habían estado haciendo un experimento», defendió Corredor a preguntas del senador del PP, Miguel Ángel Castellón Rubio. Asimismo, reiteró que la oscilación de mayor magnitud, de 0,6 hercios (Hz) y «anómala» según el panel de expertos europeos Entsoe se produjo en esa planta y «para la que el sistema eléctrico europeo no tiene garantías de seguridad».

En concreto, Corredor aseguró que Red Eléctrica sabe que todo el proceso del apagón se inició a las 12.03 en una planta fotovoltaica de una empresa privada de Badajoz -los nombres de las compañías han sido anonimizados en los informes- porque hay «constancia física». «La oscilación extraordinaria provino de la mala gestión y de mal control de una planta fotovoltaica de alta intensidad instalada en la provincia de Badajoz que se comportó de forma indebida y que provocó que el sistema se sintiera mucho más vulnerable como consecuencia de esa doble oscilación», explicó en la comidión.

La presidenta de Redeia respondió a buena parte de las preguntas de los senadores aludiendo a la normativa. Reconoció que las centrales hidroeléctricas «no estuvieron a la altura de la normativa, no consiguieron arrancar en autónomo y hubo que alimentarlas por electricidad que llegaba de Francia y de Marruecos», y reiteró que los grupos que tienen la obligación de control la tensión según el procedimiento P.O. 7.4 que REE pidió actualizar la a CNMC desde 2020, no cumplieron. «Lo que no puede hacer el operador es saber si los demás cumplen o no cumplen. El resto de los actores no cumplían».

Niega la «rectificación»

Preguntada por el modo reforzado con el que lleva operando Red Eléctrica desde el 28 de abril, con un mayor porcentaje de ciclos combinados en el mix energético, Corredor negó una «rectificación» respecto a la forma de operar en los meses previos al incidente y defendió que las restricciones técnicas responden a varias causas, entre ellas cubrir la demanda para una hora prevista, y otras para el control dinámico. Por ello, insistió en mantener esta forma de operación porque «no se puede tener seguridad de que estén cumpliendo con su obligación el resto de actores».

Red Eléctrica volvió a insistir en que el mix energético no es competencia de su compañía, sino que «es competencia del Estado», recalcó, al tiempo que evitó pronunciarse sobre la conveniencia o no de mantener abiertas las centrales nucleares pero insistió en que España es el país «con mejor porcentaje de integración de renovables del mundo».