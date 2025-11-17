LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer pasa frente a una publicidad de los días previos al BlackFriday en Bilbao. Reuters

Consumo vigila las falsas rebajas durante el 'Black Friday' con amenaza de sanciones

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ya multó con 350.000 euros a siete grandes empresas por estas prácticas en la anterior campaña

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

Su celebración oficial es el último viernes de noviembre, pero los anuncios de rebajas y grandes ofertas del Black Friday copan desde ya los escaparates ... de tiendas, grandes almacenes y gigantes tecnológicos, que afrontan en estas semanas el periodo de mayor volumen de ventas del año. Un ciclo que las empresas aprovechan para captar la atención de los consumidores -ávidos por adelantar las compras navideñas-, en ocasiones con descuentos que, en realidad, no son tan atractivos como parecen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  3. 3

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  4. 4 Una furgoneta colisiona contra una vivienda esta madrugada en Valverde
  5. 5

    Zabala devuelve la ilusión
  6. 6

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  7. 7

    La gran cita de Zabala: La Rioja se hace notar en Bilbao
  8. 8

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  9. 9

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio
  10. 10

    La chapela tendrá que esperar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Consumo vigila las falsas rebajas durante el 'Black Friday' con amenaza de sanciones

Consumo vigila las falsas rebajas durante el &#039;Black Friday&#039; con amenaza de sanciones