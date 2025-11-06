Cataluña se postula para hacerse con la tercera planta europea de los eléctricos chinos de BYD

Las ventas de coches eléctricos chinos en España están disparadas. Y el país trata de convertirse en uno de los polos de inversión de esta ... industria asiática en Europa con acuerdos puntuales pero también con la ambición de que se instalen en nuestro país fábricas de marcas chinas. Hace unas semanas la agencia Reuters confirmaba que el gigante chino BYD instalaría su tercera planta europea de coches en España, pero la localización aún está por confirmar, y este jueves Cataluña se ha postulado como el lugar ideal para hacerlo.

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, explicó que está manteniendo reuniones con representantes de la automovilística china BYD para que instale una planta de producción en Cataluña, aunque no el asunto no está cerrado. En una entrevista a TV3 indicó que «ya se verá» si se llegará a un acuerdo, pero confirmó que ha mantenido una reunión con ellos. En este sentido, el conseller, que evitó responder a si esta nueva planta se instalará en la provincia de Tarragona, celebró que «Cataluña siempre es atractiva» para las inversiones extranjeras y que, «hay muchas empresas que quieren venir a Cataluña».

Esta fábrica supondría un gran impulso a la industria automovilística eléctrica en España, donde se han disparado las ventas de vehículos BYD en los últimos meses. Los últimos datos de Anfac revelan que en octubre se vendieron unos 10.300 coches eléctricos nuevos en España, un 90% más que el año pasado, y BYD fue quien lideró las ventas con 1.977 unidades en solo un mes, cuatro veces más que en 2024. De esta forma, la cuota de mercado de la asiática se ha disparado al 21,5%, es decir, que más de uno de cada cinco eléctricos que se matriculan en España es BYD.