LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cinco compañías fueron multadas en 2024 EFE

Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

La Comisión Europea considera que la norma española restringe la libertad de fijación de precios, pero asociaciones de consumidores critican «la fuerza de la industria» para imponer su posición

Edurne Martínez
Olatz Hernández

Edurne Martínez y Olatz Hernández

Madrid | Bruselas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:42

Comenta

Golpe a la medida tomada recientemente por el Ministerio de Consumo a las aerolíneas 'low cost' que cobran por el equipaje de cabina, entre otras ... cuestiones que los pasajeros deben pagar extra. La Comisión Europea anunció este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmovilizado un camión en el casco urbano de Logroño tras dar positivo el conductor
  2. 2 Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 Siete detenidos por explotación laboral de 45 trabajadores en situación irregular, tres de ellos menores, en La Rioja Baja
  5. 5 El Gobierno acuerda pagar los primeros 100 euros de las gafas o lentillas de los menores de 16 años
  6. 6 La Justicia perdona en Logroño 900.000 euros a un empresario mediante la Ley de Segunda Oportunidad
  7. 7

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  8. 8

    Dueños de perros de Haro, contra el censo de ADN
  9. 9 Candela Cabezón y Alberto Espiga, Premios Extraordinarios de Bachillerato en La Rioja 2024-2025
  10. 10

    El director general de Calidad Ambiental gana la plaza de gerente del Consorcio de Aguas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano