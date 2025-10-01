LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. EP

Los minoristas del Sabadell pierden peso en el capital en un momento clave para la opa

Su presencia en el capital se diluye del 48% al 41%. Carlos Torres destaca que la decisión de David Martínez de acudir al canje «habla por sí sola»

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:32

Ha sido uno de los secretos mejor guardados por Banco Sabadell desde el estallido de la opa de BBVA. La entidad catalana ha intentado estos ... meses guardar de forma escrupulosa los datos del peso de los inversores minoristas sobre el total de su estructura accionarial, consciente de que cuanto menos información al 'enemigo', más imprevisible el resultado final de la operación y, sobre todo, más dificultades para que BBVA haga cábalas sobre su estrategia para convencer a los accionistas. Ahora, en la recta final de la opa, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, desveló ayer que estos inversores particulares representan actualmente un 41% del capital del banco, una cifra que se ha diluido de forma notable, algo más de un 18%, durante estos 16 meses que ya dura el proceso, con mayor presencia de institucionales y arbitrajistas. Justo antes de que la entidad vasca lanzase su opa en mayo, la cifra rondaba el 48%, según los últimos datos públicos del Sabadell.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La famosa esquina del Guipuzcoano
  2. 2

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  3. 3

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  4. 4

    Una vocación que crea saga en Logroño
  5. 5

    Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano
  6. 6

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  7. 7

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  8. 8

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  9. 9 Salud inicia la vacunación antigripal con los 27.000 escolares de hasta 11 años y 4.000 mayores de residencias
  10. 10 La borrasca se ceba con Baleares: parte de Ibiza sin luz y personas atrapadas en vehículos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los minoristas del Sabadell pierden peso en el capital en un momento clave para la opa

Los minoristas del Sabadell pierden peso en el capital en un momento clave para la opa