LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu (i), y el de Banco Sabadell, Josep Oliu (d), brindan. EP

El fiasco de la opa de BBVA a Sabadell pone en alerta al sector bancario en España

Los movimientos que puedan acometer ahora ambas entidades y el papel del Gobierno elevan la incertidumbre en el escenario financiero

Lucas Irigoyen
Clara Alba

Lucas Irigoyen y Clara Alba

Bilbao | Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:16

Comenta

«La opa ha sentado un precedente». Esa fue la frase del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el pasado viernes cuando analizó el fracaso de ... BBVA en su intento de hacerse con el Sabadell. Y es que el responsable de la cartera económica del Gabinete de Pedro Sánchez insistió en lo «positivo» de «la actuación del Gobierno con respecto a la capacidad de generar valor para los accionistas y poder hacerlo mientras se protegen los intereses generales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  2. 2

    La rebelión de las aulas
  3. 3

    El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»
  4. 4

    Las claves del crimen de Los Lirios
  5. 5 Casi mil riojanos esperan ser valorados o recibir las prestaciones de la dependencia
  6. 6 Un incendio en un pabellón abandonado en Logroño afecta a mobiliario, colchones y otros enseres
  7. 7

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  8. 8

    Grecia, por el camino inverso a España: aprueba elevar la jornada a 13 horas diarias
  9. 9

    De amputar piernas a quitar patas de gallo
  10. 10

    Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El fiasco de la opa de BBVA a Sabadell pone en alerta al sector bancario en España

El fiasco de la opa de BBVA a Sabadell pone en alerta al sector bancario en España