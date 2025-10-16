LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Torres pierde la batalla contra Oliu

El riesgo reputacional deja tocado al banquero, mientras Sabadell sale reforzado tras 18 meses de resistencia

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:01

Comenta

«No voy a dimitir si no sale la opa». Son las palabras con las que el presidente de BBVA, Carlos Torres, lleva defendiendo desde ... enero que su mandato al frente de la entidad vasca está completamente al margen de la operación bancaria de la década. Sin embargo, el fracaso del resultado final puede dejar debilitada la imagen del banco y, especialmente, la de Torres, que tropieza dos veces en la misma piedra, tras el anterior intento fallido de fusión con Sabadell en 2020. La propia entidad lo reconocía en uno de los documentos remitidos al supervisor durante el proceso, recordando que la imposibilidad de cerrar sus planes, como finalmente ha sucedido, «podría afectar de forma negativa a la reputación de BBVA y generar reacciones adversas en inversores y clientes, así como afectar negativamente a la relación de BBVA con sus empleados y sus clientes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  3. 3

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  4. 4 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  5. 5 «El sexo explica a mis personajes»
  6. 6 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  7. 7

    La cosecha 2025 apenas dará para elaborar 155 millones de litros de vino
  8. 8

    El riojano Mario Losantos sigue con su política de comprar naves en Estados Unidos para alquilar a Amazon
  9. 9 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  10. 10 UGT denuncia el bloqueo de diez ambulancias por la saturación de Urgencias del San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Torres pierde la batalla contra Oliu

Torres pierde la batalla contra Oliu