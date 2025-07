La CNMV pide aclaraciones al Sabadell por la venta de su banco británico en plena opa

A última hora de la tarde de este martes el banco Sabadell ha trasladado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), información en ... relación a la venta de su filial británica, el TSB, en medio de la opa que mantiene BBVA sobre la entidad catalana.

El regulador había requerido información al banco catalán presidido por Josep Oliu para que BBVA pudiera contar con todos los datos para preparar el folleto de su opa. Se trata del documento que explica la oferta que hace el 'opante' con los detalles del precio y las argumentaciones de las sinergias y desarrollos futuros de negocio que dan sentido a la oferta.

El hecho de que el Sabadell haya acordado la venta de su banco en Reino Unido al Santander por 3.100 millones afecta de lleno al valor de sus activos. Además, la venta va a asociada a un reparto de dividendos de 2.500 millones a sus accionistas. Todo ello se abordará en dos juntas de accionistas del banco catalán convocadas para el 6 de agosto. Un hecho que impacta de lleno en la opa y en los cálculos que BBVA pueda estar haciendo en la última fase antes de lanzar su oferta.

El Sabadell aclaró en la comunicación de ayer que «no hay aspectos del contrato de compraventa que otorguen un tratamiento diferenciado en el supuesto de que la opa tenga éxito respecto de que no lo tenga». Además, también insistió en que en el acuerdo de venta no hay obligaciones o condiciones que no se hayan recogido en el informe público que aprobó el consejo de administración del Sabadell y que se ha elevado al orden del día del próximo 6 de agosto.

Descartar condiciones ocultas

La documentación enviada también da detalles del método empleado para fijar el valor del TSB y, además, se explica que el pago de dividendos que se planteará a los accionistas del banco catalán no tiene tampoco «compromisos o condiciones de cualquier naturaleza» que no se hayan trasladado.

En definitiva, se trata de despejar cualquier duda sobre la posibilidad de que hubiera cláusulas latentes que pudieran afectar a la opa. Y es que el mercado ha entendido la venta del TSB como un movimiento que entorpece y puede encarecer la adquisición por parte de BBVA, aunque el Sabadell ha descartado siempre que tenga un carácter defensivo.

BBVA espera la aprobación de su folleto, que ultima con la CNMV, y del que ayer confirmó que no hará público hasta principios de septiembre. Dejará, por tanto, pasar agosto y las juntas de accionistas del banco catalán, antes de dar los detalles definitivos de su opa y abrir el plazo de aceptación.