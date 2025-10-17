La Bolsa digiere el fracaso de la opa: BBVA se dispara un 6% y Sabadell baja un 5%

La Bolsa dicta sentencia tras el fracaso de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Después de muchas semanas de especulaciones, los inversores intentan ... digerir el hecho de que la entidad vasca solo haya sido capaz de convencer al 25,33% de los accionistas de la catalana, en una operación que se ha alargado durante casi 18 meses en los que la evolución en Bolsa también ha sido clave para el desenlace final.

Aunque la retirada de BBVA no era el escenario central de los analistas, la reacción en el parqué sí está siendo la que anticipaba el mercado: subidas para el banco de Carlos Torres y caídas para Sabadell, cuya cotización ajusta ahora la prima interna por la oferta que ahora se retira. Las acciones de BBVA -que en el último año y medio se había quedado atrás en Bolsa- que anoche llegaron a dispararse más de un 7% en el mercado de ADRs (la fórmula bajo la que la entidad cotiza en Wall Street). Y antes de la apertura de los mercados europeos apuntan a una fuerte subida del 4,7%, por encima de los 16,46 euros, máximos desde 2007.

Puede parecer una paradoja esta subida teniendo en cuenta el estrepitoso fracaso de la operación. Sin embargo, el movimiento se puede explicar por tres factores clave. El primero, que los accionistas agradecen que, con el fin del proceso, se haya despejado una de las grandes incógnitas del mismo: la posiblidad de una segunda opa a un precio mayor que amenazaba con una nueva ampliación de capital del banco.

Con el dinero a buen recaudo, BBVA se esmerará a partir de ahora en reconducir a la entidad en Bolsa. De momento, anoche confirmó que acelerará su política de remuneración al accionista, anticipando una recompra de acciones adicional a la ya anunciada y a punto de pagar el mayor dividendo a cuenta de su historia. Y eso, también gusta a los inversores.

También hay un factor puramente técnico para el rebote: el cierre de las posiciones bajistas (inversores que apostaron a la caída del comprador) que ahora se quedan sin argumentos y apuestan por comprar acciones para evitar exposición a las posibles revalorizaciones, tras el final de la operación, ya que, con esas apuestas bajistas, cuanto más sube una cotizada, mayores son las pérdidas para este tipo de hedge funds.

Mientras los títulos de BBVA se liberan del lastre de los rumores de una posible ampliación de capital para financiar la segunda opa, los inversores deshacen posiciones en Banco Sabadell, aunque de una forma menos contundente de la anticipada. Con una volatilidad muy marcada, los futuros ajustan cerca de un 6% su cotización, hasta los 3,04 euros. Antes de conocerse el fracaso de la opa, se movían en el entorno de los 3,23 euros, cerca de los máximos marcados en agosto tras anunciar la venta de su filial británica TSB y el megadividendo de 2.500 millones de euros derivado de la operación.

En todo caso, la entidad -que sube más de un 70% en lo que va de año- aún cotiza un 68% por encima de los 1,8 euros que rondaba el 9 de mayo de 2024, cuando se lanzó el proceso de opa hostil que acaba de cerrarse con la victoria de la vallesana sobre el gigante BBVA.