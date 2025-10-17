LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Bolsa digiere el fracaso de la opa: BBVA se dispara un 6% y Sabadell baja un 5%

Los inversores respiran aliviados tras eliminarse el riesgo financiero que habría supuesto una nueva ampliación de capital para financiar una segunda opa

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:25

Comenta

La Bolsa dicta sentencia tras el fracaso de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Después de muchas semanas de especulaciones, los inversores intentan ... digerir el hecho de que la entidad vasca solo haya sido capaz de convencer al 25,33% de los accionistas de la catalana, en una operación que se ha alargado durante casi 18 meses en los que la evolución en Bolsa también ha sido clave para el desenlace final.

