LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Banco Sabadell desvela que ningún cliente con acciones ha acudido aún a la opa de BBVA

La entidad reclama al presidente de la entidad vasca, Carlos Torres, que ponga por escrito y se comprometa jurídicamente a que no va a mejorar la oferta

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:09

Los accionistas particulares que son clientes de Banco Sabadell optan por el inmovilismo a la espera de una posible mejora de la oferta de BBVA, ... que desde el banco vasco siguen rechazando. El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, desveló este viernes que a día de hoy y desde que se inició el periodo de aceptación, el porcentaje de minoristas con acciones depositadas en la entidad -porcentaje que asciende al 80% entre clientes retail- «es del 0,0% y eso es bastante significativo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  2. 2

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  3. 3

    Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  5. 5 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  6. 6

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo
  7. 7 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  8. 8 El pisado de la uva se traslada al Sagasta
  9. 9

    «Estudio en Logroño porque en los IES de Calahorra no puedo llevar velo»
  10. 10 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Banco Sabadell desvela que ningún cliente con acciones ha acudido aún a la opa de BBVA

Banco Sabadell desvela que ningún cliente con acciones ha acudido aún a la opa de BBVA