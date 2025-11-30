LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
RC

Alarmas en el chocolate: su escalada de precios lo sitúan en el 'top ten' de los más robados

Los 'súper' se protegen frente a la ola de hurtos en productos de consumo cotidiano que se han convertido en un lujo para las familias

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

La subida del precio de los alimentos no solo tiene su reflejo en el bolsillo del consumidor. También en las cuentas de los supermercados ... que los venden. Y no solo en términos de ingresos. El repunte experimentado por determinados productos se ha convertido en un auténtico reclamo para los amigos de lo ajeno. No hablamos de grandes bandas organizadas, sino de personas individuales que buscan acceso, sin pagar, a productos cotidianos que ya no pueden formar parte de su cesta de la compra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilesos los nueve ocupantes de un globo aerostático al caer cuando volaba entre Villalobar y Castañares
  2. 2

    Las dos grandes rutas de La Rioja andariega
  3. 3

    «Me sentí engañado porque la otra persona lo sabía y no me dijo nada»
  4. 4

    Natividad cumple 106 años
  5. 5

    El VIH frena su incidencia en La Rioja pero preocupa que cada vez se diagnostica en fases más avanzadas
  6. 6 Nuevo reventón de tubería e inundación en la avenida de la Paz
  7. 7 Un camión parte un árbol en el paseo de las Cien Tiendas
  8. 8

    Diseño riojano que pisa fuerte
  9. 9 La Primitiva deja en San Asensio un premio de 706.000 euros
  10. 10

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Alarmas en el chocolate: su escalada de precios lo sitúan en el 'top ten' de los más robados

Alarmas en el chocolate: su escalada de precios lo sitúan en el &#039;top ten&#039; de los más robados