La Navidad más cara de la historia hará mella en el ahorro de las familias

Clara Alba Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:28 Comenta Compartir

«Este año decidí adelantar las compras de marisco para las cenas de Navidad y, aún así, me he gastado más que el año pasado, que lo compré todo en el último minuto. Está todo carísimo, pero sobre todo la carne». Manuel W. D. es uno de los consumidores que estos días abarrotan las tiendas y las grandes superficies en busca de mejores precios para elaborar el menú de estas Fiestas. «Todo ha subido mucho, el pescado y, sobre todo, la carne;el cordero está carísimo», reconoce Javier Soler, dueño de una carnicería de un barrio al norte de Madrid.

A su juicio, es mejor adelantar las compras en productos como las bebidas o los dulces, pero cree que en el caso de los frescos, «hay que asumir que este año gastaremos más». «En general somos bastante previsores, pero el 75% de los consumidores hacemos nuestras compras de frescos en la última semana previa a las fechas clave», señala Alberto Iglesias, experto en consumo de NIQ. «El 50% de los hogares sí suele adelantar la adquisición de productos como la comida envasada, los congelados o las bebidas», coincide.

Aunque la inflación se ha moderado una décima al 3% en noviembre, esa 'rebaja' ha venido dada por la menor presión de los precios de la energía. Pero los alimentos han seguido su escalada, según los datos adelantados del IPC. Solo hace falta un paseo por los escaparates para darse cuenta de que las familias están, sin duda, ante las navidades más caras de la historia, con los productos básicos que llenan las cestas de estas fechas reflejando ya subidas importantes en las estadísticas.

El repunte medio llega al 16% si se analizan una decena de alimentos típicos de Navidad, liderados por el 17,8% que sube la carne de vacuno respecto a hace un año, y por el 7% que lo hacen la de ovino (el cordero), el pescado fresco o los frutos secos con los que se elaboran muchos de los dulces que consumimos estos días. Las subidas son más moderadas en el marisco (+3,1%)o el vino (+0,6%).

Todo sin contar en esta cesta básica con otros productos que también se usan en el día a día de estas fechas, como los huevos –en plena escalada de precios con un repunte interanual del 22,5% en octubre, último dato disponible– o el aceite que, pese a estar un 41%más barato que el año pasado, en octubre ya subió un 2,5% respecto a septiembre y sigue un 54% más caro que en 2021. El precio de los dulces navideños también se ha incrementado de media un 15,4% en las grandes cadenas de distribución en el último año, con picos de subida de hasta el 65,3%.

Coste de vida +11% Es la mejora del poder adquisitivo que han registrado los españoles en los últimos 20 años, la mitad del 22% que registra la media de la Unión Europea (UE), según datos de Eurostat.

El consumidor lo asume: el 71% prevé gastar igual o más este año, siendo la alimentación el primer destino de ese desembolso, según un estudio de Aecoc. Pese a ese mayor gasto, habrá optimización del presupuesto. «Un 48% anticipará compras, apostarán por las marcas blancas o la búsqueda de ofertas;el 39% cambiará el menú para combatir la subida de precios», aseguraba la asociación en su último congreso anual.

«Gastaremos, pero con cierta cautela», añade Enrique Porta, socio responsable de consumo y retail en KPMG, quien recuerda que la tasa de ahorro, aunque está en niveles similares al año pasado, es superior a la media histórica. A su juicio, los hogares, aunque duela, asumen con cierta naturalidad esta época de mayor gasto. «Son unos días en los que reina el optimismo y el objetivo es disfrutar, y muchas veces no nos importa gastar un poco más de lo presupuestado», coincide Alberto Iglesias desde NIQ.

El experto cree que este año, además, acompaña la subida de los salarios y el hecho de que haya menos hogares con todos sus miembros en paro. Pero a pie de calle, y lejos de las grandes cifras, esa mejora no termina de calar. «El pescado ha subido muchísimo, especialmente la merluza, el rodaballo y la lubina. Las gambas, el pulpo, los camarones... son prohibitivos», insiste Mº Luisa Flores, asidua a la pescadería de una gran superficie en Madrid.

Es un hecho. El tirón de la economía no termina de compensar del todo las crisis de los últimos años. De hecho, según datos de Eurostat, las familias españolas son las últimas de Europa en términos de crecimiento de renta real per cápita en las últimas dos décadas. En concreto, el 11% que ha mejorado este indicador (que mide el poder adquisitivo) entre 2004 y 2024, es exactamente la mitad que presenta la media de la UE (22%), constatando que la subida de los salarios no ha sido suficiente para compensar los últimos años de inflación, el encarecimiento de las facturas (luz, agua, gas), de la educación, de la cesta de la compra y, sobre todo, de los precios de la vivienda, a los que cada vez hay que destinar mayor parte de los ingresos.

Cambios de comportamiento

Esto ha forzado ya algunos cambios de comportamiento que no solo se dirigen a medir al milímetro el presupuesto para las cenas navideñas. «Un 93% de nuestros encuestados dice que tendrá comidas o cenas de grupo, pero menos que otros años», apuntan desde KPMG. «Tal vez sea porque no haya disponibilidad o porque los precios de la restauración han subido mucho, y no hay posibilidad de salir más allá de la típica cena de empresa», explican.

Un 84% hará la comida principal de Navidad en casa pero… cocinará menos Resultados de la encuesta de 2025 y diferencia respecto a 2024 en puntos porcentuales «En casa y cocinaremos» 55,8% (-5,6) «En casa y combinaremos con platos preparados» 17,2% (-0,5) Fuera de casa 12,5% (+2,3) «En casa y encargaremos a un restaurante» 5,6% (+1,8) En casa y todo con platos preparados 5,1% (+1,9) «No acudiré a comidas familiares» No sabe/ no contesta 2,4% (0) 1,4% (0) Fuente: Encuesta ‘Golden Quarter’ KPMG y Appinio LIDIA CARVAJAL Un 84% hará la comida principal de Navidad en casa pero… cocinará menos Resultados de la encuesta de 2025 y diferencia respecto a 2024 en puntos porcentuales «En casa y cocinaremos» 55,8% (-5,6) «En casa y combinaremos con platos preparados» 17,2% (-0,5) Fuera de casa 12,5% (+2,3) «En casa y encargaremos a un restaurante» 5,6% (+1,8) En casa y todo con platos preparados 5,1% (+1,9) «No acudiré a comidas familiares» No sabe/ no contesta 2,4% (0) 1,4% (0) Fuente: Encuesta ‘Golden Quarter’ KPMG y Appinio LIDIA CARVAJAL Un 84% hará la comida principal de Navidad en casa pero… cocinará menos Resultados de la encuesta de 2025 y diferencia respecto a 2024 en puntos porcentuales «En casa y cocinaremos» «En casa y combinaremos con platos preparados» Fuera de casa 55,8% (-5,6) 17,2% (-0,5) 12,5% (+2,3) «En casa y encargaremos a un restaurante» En casa y todo con platos preparados 5,6% (+1,8) 5,1% (+1,9) «No acudiré a comidas familiares» No sabe/ no contesta 2,4% (0) 1,4% (0) LIDIA CARVAJAL Fuente: Encuesta ‘Golden Quarter’ KPMG y Appinio Un 84% hará la comida principal de Navidad en casa pero… cocinará menos Resultados de la encuesta de 2025 y diferencia respecto a 2024 en puntos porcentuales «En casa y cocinaremos» «En casa y combinaremos con platos preparados» Fuera de casa 55,8% (-5,6) 17,2% (-0,5) 12,5% (+2,3) «En casa y encargaremos a un restaurante» En casa y todo con platos preparados 5,6% (+1,8) 5,1% (+1,9) «No acudiré a comidas familiares» No sabe/ no contesta 2,4% (0) 1,4% (0) LIDIA CARVAJAL Fuente: Encuesta ‘Golden Quarter’ KPMG y Appinio

En todo caso, el 84% de los consumidores asegura que los días marcados en rojo en el calendario cenarán en casa, lo que no implica que se cocine más. «Combinaremos la comida hecha con platos platos preparados del supermercado o incluso la encargaremos a restaurantes», apuntan los expertos, que insisten en que «la clave está en mantener el equilibrio entre lo que se puede y se desea gastar». Habrá que hacer malabarismos para mantener esa proporción.

Platos preparados y marcas blancas ganan peso en los hogares Salir a cenar a un restaurante, comprar comida preparada o incluso contratar a un 'chef'. Las alternativas al cocinado tradicional ganan peso en los menús previstos para estas fechas. Y también las marcas blancas, que ya copan un 53,5%de la cesta de la compra de los españoles, en lo referido a alimentación, según estimaciones de NIQ. «Es verdad que en Navidad somos más marquistas, porque el consumo es diferente al del resto del año», apunta Alberto Iglesias desde la firma. Es decir, habrá marca blanca en la mesa, pero solo para determinados productos. Las grandes superficies también se han lanzado a vender menús navideños completos a base de platos preparados. Un segmento que, hasta julio y según datos del Ministerio de Agricultura, creció un 5,8% en términos de kilos consumidos, convirtiéndose en competencia directa de la hostelería, en una sociedad que cada vez tiene menos tiempo para cocinar.

Reporta un error