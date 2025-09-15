LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del Puerto de Barcelona EFE

El acuerdo comercial con EE UU dinamita las exportaciones europeas con una caída del 4% en julio

Supone un descenso menos acusado que el de julio y las ventas en le conjunto de la UE empiezan a recuperar el ritmo con un superávit de 12.400 millones de euros

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:34

La política comercial de Donald Trump empieza a dar sus frutos. EE UU está importando menos productos europeos que antes del aumento de los aranceles. ... Las exportaciones de la Unión Europea a la primera economía mundial volvieron a caer en el mes de julio, cuando aún no se había rubricado el acuerdo de aranceles entre Washington y Bruselas -lo hicieron el día 27- por el que las ventas de todos los productos de la UE están gravados con un 15%, según las estimación publicada por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea (UE). Concretamente, las exportaciones alcanzaron los 44.153 millones de euros, un 4,4% menos respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones crecieron en 31.229 millones, un 10,7% más que en el mismo periodo de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  2. 2

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  3. 3 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  4. 4

    La UD Logroñés juega con fuego
  5. 5 Un hombre graba las zonas íntimas de menores en una parada de autobús en Logroño
  6. 6

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  7. 7

    El velo de la izquierda
  8. 8 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  9. 9

    «Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»
  10. 10 Javier San Pedro y La Casilla Ecológica, entre los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El acuerdo comercial con EE UU dinamita las exportaciones europeas con una caída del 4% en julio

El acuerdo comercial con EE UU dinamita las exportaciones europeas con una caída del 4% en julio