El Ocisa Haro termina satisfecho con su cuarto puesto y planifica ya a la próxima temporada

El Ocisa Haro Rioja Voley ha comenzado sus vacaciones de verano después de abandonar el 'play off' en su asalto de semifinales. La derrota ante ... el líder, el Heidelberg, por tres sets a cero en los dos primeros encuentros de la serie terminó con la ilusión del conjunto jarrero, que ha llegado esta temporada donde no llegaba desde hacía nueve campañas.

Sin embargo, y ya desde el entrenamiento más calmado con las canteranas en el campus de Semana Santa, la entrenadora Esther López reconocía que no había despedido la temporada con buen sabor de boca. «Creo que el equipo no supo competir en Las Palmas –reconocía–. Sí estoy contenta por haber llegado donde hemos llegado, sobre todo después de un año complicado por esa primera etapa de la temporada marcada por las lesiones. ¡Quién iba a decirnos en Navidad que íbamos a terminar así!».

Pero la técnica donostiarra no ocultaba su descontento. «Una vez que estás ya ahí quieres más. Los jugadores y los entrenadores somos ambiciosos y yo sí creo que realmente no jugamos al nivel que solemos jugar. Heidelberg nos anuló en muchas facetas del juego, pero creo que podríamos haber competido un poco más. Me gustaría que no nos hubieran pasado por encima, habernos ido estando más 'de tú a tú', que hubiese sido un partido más peleado. Cometimos errores que no solemos cometer».

Y es que la mayoría de las jugadoras son muy jóvenes, con muy poca experiencia en 'play off', y puede, como añadió López, que la presión haya influido, especialmente en el último partido celebrado en la cancha canaria. Para la entrenadora, la temporada ha transcurrido marcado por la llegada de muchas jugadoras nuevas. «Al final cuesta que se acoplen y se adapten a las otras y a mi trabajo, eso lleva un tiempo. Las lesiones fueron muy importantes al principio y no hemos podido contar con toda la plantilla hasta esta segunda parte. Creo que el equipo ha trabajado bien y lo ha demostrado».

Respecto al futuro, el club jarrero no ha anunciado oficialmente su renovación, pero todo parece indicar que Esther López estará por quinta temporada al frente del equipo. «Mis planes son quedarme aquí, es lo que me gustaría –señalaba–. Mi intención es seguir aquí y seguir trabajando para cumplir objetivos».

A pesar de haber conseguido clasificarse entre los cuatro primeros equipos de la Liga Iberdrola, la entrenadora reconocía no haber recibido ofertas para entrenar ningún otro equipo. «Nunca me han llamado, aquí hay mucho machismo. Hay equipos que están buscando entrenador y nunca tantean a chicas. Haro apostó por mí y tanto ellos como yo estamos contentos», manifestaba la única entrenadora de Superliga.

Respecto a la plantilla de la próxima temporada, la entrenadora azul anunció que le gustaría quedarse con la mayoría. «Lo ideal es contar con una buena base para que las incorporaciones se adapten más rápido posible al grupo y al trabajo».

Europa, en el aire

Su clasificación en semifinales otorgó al Ocisa Haro una plaza para participar en el campeonato europeo el próximo año, algo a lo que tuvieron que renunciar en varias ocasiones en el pasado por falta de presupuesto. Aunque se barajan inversiones privadas, la principal inyección podría venir desde el Gobierno riojano, como ocurre en otras comunidades. «La idea es intentar por todos los medios poder competir. Sería importante que el nombre de Haro sonase por Europa. Sabemos que es difícil, pero se está peleando para que se pueda conseguir», explicaba. «En Sevilla, por ejemplo, una subvención alta se concede por clasificarse para Europa, y van con ese objetivo. Ahora están lamentándose porque les quitamos esa plaza. Para jugar en Europa, el Gobierno debería apostar por el equipo». Sin embargo, a priori, en La Rioja no se contemplan subvenciones adicionales por jugar en Europa.