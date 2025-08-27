El OCISA Haro Rioja Voley disputará un torneo solidario en Alfaro por la AECC
Este sábado el equipo jarrero jugará su primer partido de la pretemporada
Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:46
El primer partido de la pretemporada del OCISA Haro Rioja Voley será en Alfaro. En el pabellón del IES Gonzalo de Berceo a las ... 18.00 horas del sábado 13 de septiembre ante el Astillero cántabro y con un fin solidario: recaudar fondos a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer a través de la barra y de las entradas y fila 0 por 5 euros.
Con la colaboración del Ayuntamiento y de la Federación Riojana de Voley, el club jarrero se une al alfareño en un evento bautizado como 'Haz tu remate contra el cáncer'. Será una jornada que comenzará a las 12.00 del mediodía con una amistoso entre equipos aficionados séniors de ambos clubes y, tras la comida de hermandad, asistirá a la presentación de los equipos del club alfareño para esta temporada a las 16.30, previo al partido. Los interesados pueden obtener la entrada a través de un QR en los carteles anunciadores.
El OCISA Haro Rioja Voley tiene previsto iniciar la pretemporada este lunes, ya con la mayoría de sus jugadoras para preparar una campaña que comienza el 11 de octubre en Súper Liga y el 30 de ese mes en su primera participación europea. «Es un partido de pretemporada en casa de unos amigos, con un equipo competitivo y con el incentivo de apoyar a la AECC», invitó en la presentación Xavier Mota, gerente del club. «Es importante para Alfaro tener un partido de este nivel y colaborar en algo solidario», animó a acudir el concejal de Deportes, José Luis Segura.
