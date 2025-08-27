LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El OCISA Haro Rioja Voley disputará un torneo solidario en Alfaro por la AECC

Este sábado el equipo jarrero jugará su primer partido de la pretemporada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:46

El primer partido de la pretemporada del OCISA Haro Rioja Voley será en Alfaro. En el pabellón del IES Gonzalo de Berceo a las ... 18.00 horas del sábado 13 de septiembre ante el Astillero cántabro y con un fin solidario: recaudar fondos a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer a través de la barra y de las entradas y fila 0 por 5 euros.

