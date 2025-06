El Ocisa Haro Rioja jugará en Europa por primera vez

María Caro Miércoles, 18 de junio 2025, 18:13 | Actualizado 18:18h. Comenta Compartir

El club Ocisa Haro Rioja Voley participará la próxima temporada, por primera vez en su historia, en la Liga Europea. Así lo ha anunciado el club jarrero a través de sus redes sociales. Su entrenadora, Esther López, daba la noticia a todos los aficionados, y aprovechaba también para anunciar que estará dos temporadas más en el banquillo del equipo. La entrada en semifinales del 'play off' del Ocisa Haro le clasificó automáticamente para participar en la competición europea el año que viene. Se trataba de un reto ilusionante aunque lleno de inconvenientes que ha provocado que en varias ocasiones el equipo se haya visto obligado a renunciar a su plaza en tiempos anteriores. Pero ahora el club se ha inscrito.

Las principales trabas con las que se encontraba el equipo eran las características del polideportivo de El Ferial y la financiación. En el primer caso y como explicaba el directivo Ismael Merino, «si buscamos todas las características que debe reunir el polideportivo, El Ferial no cumple. Pero muchas veces y sobre todo al ser el primer año, vamos a intentarlo». En este sentido, Merino añadçia que, de momento, no se han puesto en contacto con la Federación Europea para consultarlo. «Lo primero era inscribirnos, no tenía sentido consultarlo sin estar inscritos. Hemos consultado con otros equipos y nos dicen que creen que no habrá problema. Si jugásemos la Champions, donde van los primeros de cada Liga, era imposible, porque el nivel de exigencia es altísimo en cuanto a instalaciones -explicaba-. Pero en la competición que jugamos nosotros no suele haber tanta exigencia».

Según ha reconocido, el club va a intentar jugar en Haro, han inscrito su pista. «Y si no, habrá que irse a otro polideportivo, Logroño o donde sea». Y es que las obras previstas en El Ferial, según apuntaba, «es imposible que estén para la competición». Aunque estuviese el frontón, que es la primera instalación que en teoría albergará una reforma, «tiene unas medidas parecidas al polideportivo, los problemas serían los mismos».

La segunda cuestión era resolver era la financiación, y según el directivo se van abriendo puertas. De momento tanto el Gobierno riojano como algún patrocinador ya han manifestado su intención de apoyarles, siempre dentro de sus posibilidades. «El problema es que aún no sabemos cuánto vamos a necesitar, porque dependemos del sorteo y esto va por eliminatorias. Podría tocarnos Francia o Portugal, pero también equipos europeos más lejanos, porque participan todos excepto Rusia y Bielorrusia», detallaba.

«Así que está todo un poco en el aire, la decisión ha sido super dura, pero era ahora o nunca», continuaba Ismael Merino. «La afición, las jugadoras, no se merecían que renunciásemos a esa plaza. Es una experiencia importante que se han ganado y hasta ahora no hemos podido disfrutar».