El Ocisa Haro, preparado para el estreno en casa

El Ocisa Haro Rioja Voley comienza la temporada esta tarde con un duelo en El Ferial ante Sant Cugat a partir de las 18.00 ... horas.

De momento, Paula Carpintero y Florencia Giglio son duda, la primera con molestias en el hombro y la segunda en un dedo, pero el resto del equipo ya se encuentra a tope después de varias semanas de entrenamientos.

«Va a ser un partido completamente diferente a los dos que hemos jugado en pretemporada -explicaba su entrenadora Esther López-. Es cierto que nos hemos visto, nos hemos medido respecto a fortalezas y debilidades, pero hay que ser cautos», reconocía.

En ninguna de las dos ocasiones que se han enfrentado el resultado ha sido favorable a las jarreras, ya que en el primero terminaron con un empate y en el segundo, en el Memorial Lorena Ojeda, las riojanas cayeron derrotadas.

«Hay cosas que todavía hay que mejorar, y además el hecho de jugar el primer partido de temporada y en casa, nos afectará mentalmente. La presión, la tensión, son factores inevitables».

Sin embargo, la entrenadora se mostraba optimista: «Esta semana hemos trabajado bien y yo creo que las cosas van a ir mejor esta vez», aseguró.

Porque, según explicaba López, la pretemporada ha servido para «probar y ver cosas», algo que en el primer partido de la temporada no ocurrirá de la misma forma. «Ahora es necesario que se vaya acoplando el equipo, y se adapte a lo que yo quiero, a la hora de enfrentarnos a Sant Cugat, pero también al resto de equipos».

Las catalanas han contado esta semana con la baja de Ane Cengotitabengoa, la opuesta, que es duda para esta tarde, «una pieza muy importante en su equipo. Sin embargo, a pesar de tener esa baja han competido muy bien contra nosotras, así que nosotras tendremos que hacerles daño y ellas no puedan coger ventaja», explicó.

En este encuentro se estrenarán cinco jugadoras en la cancha de El Ferial. Bia Martins llega de un tipo de juego brasileño, que «habrá que adaptarla ahora a nuestro tipo de juego y con las jugadoras que tenemos», explicaba la técnica donostiarra. «Con Ainara Burgo estoy muy contenta porque viene de Lugo y lleva muchos años en Superliga, a pesar de su juventud tiene mucha experiencia», detallaba.

En el caso de Geneve Jones, la entrenadora azul destacaba su interés «y su mucho potencial para sacarle bastante rendimiento». Aurora Tur llega de Superliga y Superliga 2, «donde es muy conocida y cuenta también con mucha proyección», y Nati Martins es «una chica con muchísima experiencia, del estilo de Fernanda Gritzbach».

La primera vuelta cuenta con 12 partidos, el último se celebrará el 20 de diciembre ante el CV Melilla, recién ascendido, contra quien también se despedirán en el último partido de la temporada, el 14 de marzo.