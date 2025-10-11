LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ocisa Haro y el Sant Cugat en el último encuentro, la semana pasada, en el Memorial Lorena Ojeda. Donézar
Voley

El Ocisa Haro, preparado para el estreno en casa

El primer rival para las jarreras será el Sant Cugat, a quien se enfrentará esta tarde (18.00 h.) en una temporada en la que aspiran a todo

María Caro

María Caro

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:53

Comenta

El Ocisa Haro Rioja Voley comienza la temporada esta tarde con un duelo en El Ferial ante Sant Cugat a partir de las 18.00 ... horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ocisa Haro, preparado para el estreno en casa

El Ocisa Haro, preparado para el estreno en casa