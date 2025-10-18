El Ocisa busca hoy su primera victoria en la Liga Iberdrola

El Ocisa Haro Rioja Voley se enfrentará hoy en su segunda jornada de liga al Emalsa Gran Canaria en el Gran Canaria Arena a las ... 16.00 horas, 17.00 en la península.

El equipo jarrero buscará así su primera victoria en la liga Iberdrola tras su derrota frente al Sant Cugat el pasado sábado. Con un marcador de 2-3, las azules firmaron un encuentro en el que la diferencia entre ambos conjuntos fue mínima, pero las catalanas supieron sacar más provecho de los últimos minutos del partido.

El Emalsa llega después de firmar también una derrota en su partido contra Fundación Caja Sol Andalucía, con un 3-2 en el pabellón Los Montecillos Dos Hermanas. Se trata así de una jornada en la que ambos equipos se ven en la necesidad de celebrar su primer triunfo e ir colocándose en los mejores puestos de la tabla.

De momento, a pesar de haber disputado un único partido, el Ocisa ocupa el puesto décimo en la clasificación mientras que las de Gran Canaria son octavas.

Respecto al partido contra el Sant Cugat, Esther López, entrenadora del Ocisa Haro Voley, reconoció que hubo demasiados fallos:«No fue el comienzo esperado, somos conscientes de los errores que cometimos y que nos llevaron a ese desenlace final».

Por eso, López afirma que el equipo está trabajando para llegar al nivel que saben que tienen, con el que concluyeron la pasada temporada y el que les ha llevado a competir en Europa, en la Volleybal Challenge Cup, que comenzarán el próximo 30 de octubre en El Ferial.«Hemos estado trabajando con la mirada puesta en nosotros para intentar llegar al equipo competitivo que queremos ser», comenta la entrenadora jarrera.

En cuanto al Emalsa, Esther López es consciente de la dificultad del encuentro y destaca como punto a favor de las rivales su saque y su bloqueo y, por ello, hace hincapié en mejorar la lectura de juego.

«Es un equipo muy ofensivo desde el saque, con un buen bloqueo. Debemos sacar muy bien para incomodar a su colocadora y tener mejor lectura de bloqueo y defensa», analiza sobre el juego del Emalsa. «Somos conscientes de que es un rival duro pero debemos tener actitud y pelear cada faceta del juego para competirlas», concluyó la líder azul solicitando un carácter serio e inflexible para sus jugadoras durante el encuentro de hoy.