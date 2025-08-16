Las Norias acoge el Voley Viña

La Rioja Sábado, 16 de agosto 2025, 09:06 Comenta Compartir

Este sábado finaliza en las instalaciones de Las Norias el torneo de voley playa conocido como Voley Viña, que cumple ya su vigésimo primera edición.

Con una gran participación –un total de 28 equipos inscritos– los equipos mixtos formados por cuatro jugadores pusieron ayer la nota de color en la instalación logroñesa.

Tanto ayer como hoy sábado, los participantes tendrán que poner especial atención al fuerte calor que está previsto para toda la jornada.