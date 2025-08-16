LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LA RIOJA
Voley

Las Norias acoge el Voley Viña

Los equipos mixtos formados por cuatro jugadores pusieron la nota de color en la instalación logroñesa

La Rioja

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:06

Este sábado finaliza en las instalaciones de Las Norias el torneo de voley playa conocido como Voley Viña, que cumple ya su vigésimo primera edición.

Con una gran participación –un total de 28 equipos inscritos– los equipos mixtos formados por cuatro jugadores pusieron ayer la nota de color en la instalación logroñesa.

Tanto ayer como hoy sábado, los participantes tendrán que poner especial atención al fuerte calor que está previsto para toda la jornada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
  2. 2

    Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano
  3. 3 El incendio de Mansilla, activo pero con buena previsión
  4. 4

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  5. 5

    El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»
  6. 6

    La Rioja, una comunidad de Guinness
  7. 7 Piden cárcel para un hombre que se apropió del dinero del socio con el que cultivaba adormidera en Casalarreina
  8. 8 Faltas de respeto, problemas para pagar la plusvalía y la falta de mano de obra, en el Teléfono del Lector
  9. 9 Los vecinos de El Cortijo critican que las actuaciones municipales no atienden las necesidades del barrio
  10. 10

    El fuego no da tregua: 1.700 desalojados en Sanabria por el fuego de Orense y cuatro heridos de la UME en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las Norias acoge el Voley Viña

Las Norias acoge el Voley Viña