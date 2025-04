La incertidumbre de aceptar Europa

La entrada en semifinales del 'play off' del Ocisa Haro Rioja Voley le clasifica automáticamente para participar en la competición europea el año que ... viene. Un reto ilusionante pero lleno de inconvenientes que ha provocado que en varias ocasiones el equipo haya renunciado a su plaza en tiempos anteriores.

Por ahora, la directiva del club jarrero celebra la clasificación y comienza a ojear manuales de requisitos técnicos y condiciones para participar en el Campeonato Europeo de Voleibol Femenino, organizado por la Confederación Europea de Voleibol.

«Estamos súper contentos e ilusionados –reconocía el directivo Ismael Merino–. Hacía casi una década que no llegábamos a semifinales, y tener al equipo ya con la opción real de jugar en Europa el año que viene, además de estar ya entre los cuatro equipos mejores de España, es algo muy bonito para todos y que destaca el trabajo de jugadoras, entrenadores, gente del club, etc.».

Sin embargo, aún no tiene claro que el equipo vaya a aceptar la plaza europea: «Nos encantaría, pero no lo sé. Alguna vez me han preguntado qué le faltaba al club. Y siempre digo que hemos tenido tres o cuatro ocasiones para jugar en Europa, por ganar la Liga o jugar semifinales, y nunca lo hemos conseguido –recordaba–. Lo que no vamos a hacer es una locura. Si no podemos, no iremos. Pero nos encantaría, porque la afición, las jugadoras, todo el mundo se lo ha ganado. Tener que renunciar por dinero es una sensación de fracaso».

En este sentido, Merino aseguró que desde el club «se va a hacer todo lo posible por intentar conseguirlo». El dinero necesario depende del calendario. «No sabemos cómo es la eliminatoria, son importantes los desplazamientos. No es lo mismo si te toca un equipo de Portugal que Uzbequistán o países a los que se llega a través de China», señaló.

Otro tema es el de las instalaciones. El polideportivo de El Ferial actualmente no cumple con la altura reglamentaria para poder albergar una competición europea. El techo y los vestuarios, tanto por sus dimensiones como por el estado en el que se encuentran, son inconvenientes a la hora de albergar partidos. El polideportivo El Ferial mide alrededor de 7,10 metros de altura y la exigida, ya en la máxima categoría del voleibol femenino, son 8 metros como mínimo; además necesita unos 20 metros cuadrados por vestuario, y no llega a la mitad.

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Haro licitó la redacción del proyecto básico y de ejecución para la ampliación del polideportivo existente, pero que su puesta en marcha está prevista para 2027.

Por ello, Merino no descartó trasladar los encuentros. «Jugar la Liga en otro lugar no tiene sentido, pero si un partido o dos europeo tenemos que irnos a otro sitio a jugar, como Logroño, encantados».