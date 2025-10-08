LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Equipo y cuerpo técnico posan tras un entrenamiento. M.C.
Voley

Arranca una liga muy ilusionante para el Ocisa Haro Voley

En esta campaña las jarreras participarán en la Volleybal Challenge Cup

María Caro

María Caro

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:46

El Ocisa Haro Rioja Voley arranca este fin de semana una de las temporadas más ilusionantes de los últimos años. Y es que el conjunto ... jarrero cerró su participación en la Liga Iberdrola tras caer en el tercer partido de las semifinales ante el Heidelberg Volkswagen, colocándose en el quinto puesto de la clasificación. Además, este año el conjunto que dirige Esther López participará en la competición europea, donde se estrenará a finales de este mes de octubre.

