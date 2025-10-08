Arranca una liga muy ilusionante para el Ocisa Haro Voley

El Ocisa Haro Rioja Voley arranca este fin de semana una de las temporadas más ilusionantes de los últimos años. Y es que el conjunto ... jarrero cerró su participación en la Liga Iberdrola tras caer en el tercer partido de las semifinales ante el Heidelberg Volkswagen, colocándose en el quinto puesto de la clasificación. Además, este año el conjunto que dirige Esther López participará en la competición europea, donde se estrenará a finales de este mes de octubre.

Esta semana ya estaba todo el equipo entrenando, una vez finalizada la pretemporada, cuyo colofón fue el Memorial Lorena Ojeda celebrado el pasado fin de semana, en el que Sant Cugat –primer rival al que se medirán las jarreras en la Liga Iberdola– se proclamó campeón. «Va a ser un partido completamente diferente a los que hemos jugado en pretemporada –explicaba López–. Es cierto que nos hemos medido, hemos visto fortalezas y debilidades, pero estamos empezando. Hay cosas que todavía hay que mejorar, pero el tema mental por la presión de ser el primer partido también influirá». Y es que, de los dos encuentros disputados entre ambos conjuntos, las catalanas se impusieron en uno y en otro empataron.

«Aún es pronto para que las jugadoras se vayan adaptando al equipo, llevamos poco tiempo para probar cosas y que se acople el equipo y alcance el nivel que quiero para Sant Cugat y para el resto. Cuantos más partidos vayamos jugando, el equipo estará mejor, tanto física como mentalmente», explicó.

Ahora mismo el equipo cuenta con dos bajas: Paula Carpintero, que está tocada del hombro, y Florencia Giglio, con un percance en el dedo. El equipo cuenta con cinco jugadoras nuevas: Aurora Tur, Bia y Nati Martins, Geneve Jones y Ainara Burgo. «Se han integrado muy bien. Estoy muy contenta con la actitud y la predisposición y, sobre todo, que tienen muchas ganas de mejorar», explicaba López.

Un inicio maratoniano

Al principio de la temporada las jarreras tendrán que disputar un maratón de partidos, ya que la Liga se mezclará con Europa. «Es ilusionante, pero hay que intentar ir ajustando los descansos sin olvidarnos del trabajo, vamos a intentar adaptar las semanas al desplazamiento, intentando no dejar de trabajar. Rezaremos para que las lesiones nos respeten y podamos llegar al cien por cien a cada uno de esos encuentros. Estoy ilusionada por el nuevo reto que es jugar en Europa», señalaba.

La temporada este año contará con dos nuevos equipos: Alcobendas, recién ascendido, y Melilla, nuevo en la categoría. «Los equipos se refuerzan cada año, la Liga va a ser bastante más competida –reconocía la entrenadora–. Sabemos que va a ser complicado, pero intentaremos estar arriba y no tener que sufrir por el descenso».

El objetivo en Liga es «ir sumando puntos para quedar lo más alto posible y, una vez olvidado el descenso, meternos en la Copa. Ojalá pudiésemos repetir la clasificación del año pasado. Pero vamos poco a poco, hay que ser cauteloso y trabajar día a día, cada jornada nos dirá dónde vamos llegando», señalaba.

Para López, los cuadros más complicados serán los provenientes de las islas. «Tienen mayor presupuesto y, por lo tanto, un abanico más amplio a la hora de fichar jugadoras».