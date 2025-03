José Martínez Glera Logroño Lunes, 31 de marzo 2025, 07:48 Comenta Compartir

¿Y ahora qué? Es la pregunta que deben responder en la UD Logroñés. Se avecinan semanas ásperas e incluso de abandono tras la ... decepción. Ya no hay vuelta atrás. «Derrota muy dura. Nos deja de fuera del objetivo de 'play off' y del ascenso», sentenció el sábado Carlos Lasheras en la sala de prensa de Gobela, el mismo que construyó este equipo que ha fracasado estrepitosamente porque no solo no peleará por el ascenso –salvo que viva el mayor de los milagros matemáticos– sino que además no lo conseguirá habiendo hecho la mayor inversión económica de la categoría según su propietario. Queda la Copa, consuelo menor y cuyo interés es siempre económico, social y deportivo. Por este orden.

Cinco partidos. La UD Logroñés tiene tiempo para tomar decisiones, pero debe tomarlas. La primera, quién manda en el club deportivamente hablando. Las guerras internas no benefician a nadie y perjudican a todos. Félix Revuelta ha alabado a Carlos Lasheras a raíz de asumir el banquillo, pero éste no ha respondido a la propuesta de renovación que tiene desde hace casi dos meses. Los resultados de las dos últimas temporadas invitan más al cambio que a la continuidad, pero Revuelta confía en él. «Quizás son las sensaciones que tiene Félix en este momento. Como siempre digo, el fútbol cambia mucho de un día para otro», decía, sin decir, Carlos Lasheras el pasado 21 de marzo, en las horas previas a su debut en el banquillo, hace ocho días. Respuesta diplomática que repitió siete días después, el pasado viernes, cuando se le volvió a preguntar por su renovación. Estamos en un momento en el que hay que ver cómo terminamos la liga. Tenemos un partido importante y la verdad es que ni lo he pensado. Es algo, como dije, que ahora mismo no me preocupa.... Siempre se trabaja (en la próxima temporada) pero ahora mismo lo más importante es el presente», señaló. Sin obstáculos La derrota en Gobela deja al club desnudo y sin excusas para pensar abiertamente en la próxima campaña. Félix Revuelta debe analizar si sitúa en el club a un regente que esté por encima de la estructura de Valdegastea y del primer equipo. Primera decisión. Sea él u otro, debe marcar la línea de trabajo y separar parcelas, aunque siempre estarán unidas. La formula actual no funciona. La segunda afecta directamente a Carlos Lasheras porque es entrenador y director deportivo. Responsable del primer equipo, desde su inicio hasta su final, aunque los otros tres entrenadores que le han dirigido también forman parte del momento actual. Si Lasheras decide aceptar la oferta de renovación, cuanto antes mejor; si decide rechazarla, puede hacerlo incluso antes de que acabe la liga, porque la marcha del primer equipo no se va a resentir por ella. Así podrán buscar con tiempo a un director deportivo que abra una nueva era y que, a su vez, disponga de los días suficientes para elegir a un entrenador y crear una plantilla en la que se hable menos de ascenso directo o indirecto y se pueda leer esa idea en la clasificación de cada jornada, en especial de la última de la temporada regular. Dos primeros pasos a los que deben seguir otros muchos, pero dos decisiones fundamentales. Valdegastea es básica en el futuro de la entidad, incluso para la venta del club, pero el ascenso del primer equipo es aún más importante, también para una posible venta, pero sobre todo para mantener un estatus social que puede correr peligro. Y, a día de hoy, es muy difícil que ese ascenso inmediato por el que suspira la UD Logroñés salga de Valdegastea.

