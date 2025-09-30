Badosa aparca el tenis hasta 2026 La española se harta de las lesiones y se tomará un descanso hasta el año que viene

Paula Badosa va a tomarse un descanso y colgar la raqueta unos meses. La última lesión ha terminado con la paciencia de la española, que ha acumulado un problema físico tras otro en este 2025. El último, este domingo en el torneo de Pekín, en el que tuvo que retirarse tras apenas seis juegos contra Karolina Muchova por una molestia en la ingle.

«Hay momentos en los que me pregunto cómo logro seguir adelante en los instantes más duros y dolorosos», escribió Badosa en sus redes sociales. «Y la verdad es que es precisamente en estos momentos cuando descubro la fuerza más profunda dentro de mí. Cada tropiezo duele, pero también me recuerda cuánto deseo luchar, cuánto quiero volver más fuerte».

Después de alcanzar las semifinales del Abierto de Australia en enero, el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam, Badosa no ha podido ganar más de dos encuentros seguidos en el resto de la temporada. Se ha tenido que retirar en los torneos de Mérida, Miami, Estrasburgo, Berlín y Pekín. La espalda, el psoas y la ingle han puesto en jaque un 2025 muy ilusionante después de que el año pasado la catalana recuperara el estatus de jugadora top que las lesiones habían borrado. En 2024 pasó de estar fuera de las 100 mejores a ganar un título en Washington, llegar a los cuartos de final del US Open y estar en el 'top ten'. Se quedó a nada de meterse en la Copa de Maestras.

«No podría hacer esto sin las personas que siguen creyendo en mí. Su apoyo me sostiene cuando todo se vuelve pesado y su fe me da valor cuando la duda aparece. No hay un sentimiento más grande que entrar a una cancha de tenis y verlos allí, respaldándome. Esa energía, ese amor, es algo por lo que nunca podré agradecer lo suficiente. No importa cuántos obstáculos se crucen en mi camino, les prometo esto: seguiré luchando, seguiré empujando y seguiré encontrando la manera de volver. Nos vemos en 2026».

Este parón final no tendrá excesivas consecuencias en el ránking de Badosa, ya que el año pasado solo jugó en Ningbo (China) después de meterse en semifinales de Pekín. Perderá los puntos de las semifinales de Ningbo, pero no caerá más allá del puesto 30 de la clasificación.

Para Badosa lo más importante es poder recuperar su cuerpo con garantías de competir, ya que el apretado calendario no le ha permitido sanar bien sus lesiones, como le ocurrió, por ejemplo en Wimbledon, cuando la falta de descanso no le permitió jugar en condiciones en el tercer Grand Slam del año.

Desde Roland Garros, Badosa solo ha podido jugar siete partidos, tres en Berlín, uno en Wimbledon, uno en la Billie Jean King Cup y dos en Pekín. El retiro en China fue el número 37 de su carrera profesional.