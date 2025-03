Alexandra Eala, el nuevo talento formado en la Academia Nadal

La foto de graduación de Alexandra Eala es la que todo el mundo querría tener enmarcada en el salón. A su derecha aparece Rafa Nadal; ... a su izquierda, Iga Swiatek. La fotografía fue tomada en 2023, cuando esta jugadora filipina, graduada en la Academia del balear en Manacor, acababa de cumplir la mayoría de edad y apenas era la número 260 del mundo.

Menos de dos años después y a menos de dos meses de cumplir 20 primaveras, Eala derrotó este miércoles a Swiatek para lograr una hazaña prácticamente sin precedentes. La jugadora filipina, la primera en la historia de su país en llegar a semifinales en un WTA 1000, ha vencido de forma consecutiva a tres ganadoras de Grand Slam: Swiatek, Madison Keys y Jelena Ostapenko. Lo ha hecho, además, sin perder un solo set y aprovechándose por el camino de la retirada de Paula Badosa, que no pudo presentarse a los octavos de final por un problema en la espalda.

La victoria ante la polaca es una de las grandes sorpresas de los últimos años en el tenis femenino. Pocos podían prever que Eala, número 140 del mundo e invitada por la organización, iba a continuar con su espectacular racha contra la tenista más consistente de los últimos cinco años. Porque la filipina no había ganado nunca un partido a este nivel antes de aterrizar en este WTA de Miami, donde se medirá en semifinales a Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie del torneo.

Moldeada en la Academia de Nadal en Manacor desde los trece años, Eala estuvo animada desde la grada por Toni Nadal, que ahora trabaja con Felix Auger-Aliassime y que, pese a no ser director ya de la escuela, conoce bien a la filipina de su etapa allí.

Ascenso meteórico

Con orígenes deportivos, ya su madre fue nadadora y consiguió medallas en campeonatos asiáticos y su abuelo fue presidente de la federación de baloncesto de Filipinas, Eala despuntó por primera vez al ganar el torneo Les Petit As, el más prestigioso del mundo a nivel sub-14, en 2018.

Eala fue en 2021 la primera filipina en la historia en ganar un partido del circuito WTA y también la primera en ganar un Grand Slam júnior, en el US Open 2022. Además, en su casillero suma otros dos 'majors' en dobles, en Melbourne y París. Ningún tenista de Filipinas había ganado nunca a un ganador de Grand Slam en partido oficial y ella lo ha logrado en tres ocasiones y de forma consecutiva.

«Mi mente está en blanco», aseguró después de vencer a Swiatek. «Es que no me lo acabo de creer, estoy en el séptimo cielo. Creo que no he procesado aún lo que acabo de hacer. Sigo siendo la misma jugadora que hace dos semanas y la misma persona que en la foto de la graduación, aunque las circunstancias han cambiado».

Zurda, lo que hace que su juego recuerde a una ganadora de Grand Slams y número dos del mundo como la checa Petra Kvitova, Eala hará su debut entre las cien mejores del mundo el próximo lunes. Como mínimo, aparecerá la 75 del ranking, pero si llegara a la final se aseguraría rozar el 'top 50' y si ganara el título estaría a las puertas de meterse entre las treinta mejores de la clasificación WTA.

«¡Enhorabuena, Alex! Sigamos soñando», fue la felicitación que le dedicó Nadal a través de las redes sociales.