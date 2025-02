La Federación riojana quiere devolver la Copa Davis a Logroño

Luismi Cámara Logroño Viernes, 21 de febrero 2025, 12:00 | Actualizado 13:20h. Comenta Compartir

Es la intención de la Federación Riojana de Tenis. El regreso de la Copa Davis a Logroño. Para ello, busca desde hace unas semanas el apoyo del Ayuntamiento capitalino y del Gobierno de La Rioja para poder optar a ser la sede de la eliminatoria que disputaría España contra Dinamarca, fijada para disputarse entre el 12 y el 14 de septiembre. Sin embargo, parece complicado ya que ambas administraciones ven difícil acoger este evento en las fechas marcadas y con un presupuesto muy elevado.

De momento, todo está en el aire. El presidente de la Federación, Jesús Ayala, abrió en los últimos tiempos los contactos para poder dar pie a que uno de los eventos más atractivos del tenis fuera de los grandes torneos llegue a La Rioja.

La Dirección General de Deporte todavía no tenía este viernes en sus manos el dossier federativo para poder valorar todas las aristas que conlleva un evento de esta envergadura. El director general Diego Azcona explicó a Diario LA RIOJA que, aunque las fechas y las cifras de la eliminatoria no son las adecuadas (el coste es elevadísimo, por lo que supone de obras, patrocinadores, reservas de todo tipo, infraestructura, seguridad... y tendría lugar justo unos días antes de San Mateo), valoraría la posibilidad de apoyar a la Federación.

Ahora bien, las conversaciones están en una situación primigenia y el margen temporal no es muy amplio. Con los presupuestos anuales ya comprometidos, el Gobierno de La Rioja debería destinar una importante partida para esta eliminatoria y Azcona apuntaba a un primer acuerdo entre el Ayuntamiento y la Federación como paso fundamental para que el evento se pudiera llevar a cabo.

Ese pacto entre el Consistorio y la Federación parece lejano. El concejal y presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, se mostraba contrariado este viernes, en declaraciones a TVR, porque consideraba que no era oportuno que las «conversaciones privadas que están teniéndose en despachos» hayan sido «sacadas a plaza pública» por la Federación Riojana, ya que, «cuando uno negocia, tiene que mantener la cautela, el sigilo y el respeto al que tiene enfrente». Iglesias relató que, «hace unas tres semanas, la Federación se puso en contacto con nosotros para explicarnos que había una posibilidad de que la eliminatoria se disputara en Logroño. Nosotros les atendimos, les escuchamos y les solicitamos un dossier que nos hicieron llegar unos días después».

«El lunes pasado tuvimos una reunión con ellos en la que explicamos la posición de Logroño Deporte», prosiguió. «Los importes que se están barajando en estos momentos son estratosféricos, los costes de explotación son mucho mayores que en la anterior ocasión que la Davis estuvo en Logroño», adelantó, para considerar que «las fechas no son las mejores, el fin de semana antes de San Mateo, con lo que eso conlleva de realización del evento en Logroño. El único lugar que podría acogerlo es la plaza de toros y desconozco la feria taurina de San Mateo, qué planteamiento lleva y con cuanto tiempo tiene que trabajar. Pero lo que sí sé es que para la celebración de un choque de Copa Davis hay que levantar el albero completo, llevárselo a otro sitio, traer tierra batida y, cuando acaba, levantar esa tierra batida y volver a traer el albero. En 2010 estuvieron casi diez días para que el albero quedara en las condiciones que requiere la práctica taurina. Con lo que la Davis impactaría directamente en la feria taurina».

Habló el presidente de Logroño Deporte también del apartado económico: «Les expusimos nuestras condiciones económicas, que ni mucho menos son las de 2010, y les dijimos que en ningún caso íbamos a ser organizadores, en todo caso acompañaríamos el evento como patrocinador o colaborador. Y hablamos de una cantidad económica que intentaríamos sacar con muchísimo esfuerzo. En ningún caso nos haríamos cargo de ninguna de la obligaciones que tiene la Copa Davis, como sí sucedió en su momento, cuando el Ayuntamiento fue coorganizador con el Gobierno de La Rioja».

En la mañana del viernes, Iglesias habló con Jesús Ayala y le trasladó que «el Ayuntamiento de Logroño se desvinculaba de cualquier compromiso. Primero, por lealtad. Segundo, porque no me aseguran que el resto del presupuesto esté cubierto con otro tipo de patrocinios. Por lo que, mientras la situación no esté clara, el Ayuntamiento de Logroño está desvinculado de cualquier aportación. Sigue encima de la mesa la cantidad que se les indicó el lunes, pero tiene que ser una aportación que ayude al presupuesto, no que sea el inicio del presupuesto». «Eso lo sabe la Federación y será ella la que tome la decisión de seguir adelante o no», incidió.

Si se llegara a que Logroño acogiera el enfrentamiento, el atractivo se encontraría en los primeros espadas de Dinamarca y España, Holger Rune y Carlos Alcaraz, respectivamente. Pero las fechas tampoco acompañan para que ambos estén disponibles para acudir a la cita. De hecho, el Abierto de Estados Unidos concluye el 8 de septiembre, una semana antes, y el murciano y el de Gentofte tienen fundadas esperanzas de alcanzar las últimas rondas e, incluso, hacerse con el título en tierras americanas. El último Gran Slam de la temporada se disputa sobre superficie dura, mientras que todo hace pensar que España optará por la arcilla en el duelo contra los daneses. En plena campaña de pistas rápidas, es complicado que jugadores del nivel de Alcaraz y Rune, con una preparación tan metódica y especializada, puedan permitirse un cambio tan brusco de superficie.

La plaza de toros de La Ribera, como indicó Iglesias, sería el escenario ideal para volver a acoger el tenis de primer nivel que supone la Copa Davis. Ya lo hizo en 2010, cuando España se midió a Suiza. Rafael Nadal y Roger Federer estaban en plena pelea por el liderato mundial en el deporte de la raqueta. Ahora bien, ninguno de los dos estuvo en Logroño y fueron David Ferrer, actual seleccionador español, y Stan Wawrinka los números uno de sus respectivos países. 'La Armada', que contaba también con Nico Almagro, Granollers y Robedo, ganó por 4-1.