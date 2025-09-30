LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Carlos Alcaraz

0 6

Taylor Harry Fritz

0 4
Final

Directo | Carlos Alcaraz - Taylor Fritz

Icono

¡¡¡ PRIMER SET DE LA FINAL DE TOKYO PARA CARLOS ALCARAZ EN POCO MÁS DE TRES CUARTOS DE HORA !!! Primer acto muy sobrio para el número 1 del mundo que podría haber sido más abultado si hubiera aprovechado sus primeras cinco pelotas de set (en especial dos de ellas).

Icono6 - 4

[ SET 1 ]

Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red

Icono40 - 30

La volea de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono

Le está friendo a dejadas. Salen a relucir las anclas a las que está agarrada las suelas de Taylor Fritz...... DOBLE PUNTO DE SET PARA EL JUGADOR ESPAÑOL !!!!

Icono40 - 15

Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Taylor Harry Fritz y le sirve para ganar el punto

Icono30 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono30 - 0

El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono15 - 0

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono

¡¡¡ ROTURA !!! ¡¡¡ ROTURA !!! ¡¡¡ ROTURA !!! ¡¡¡ ROTURAAAAAA !!! ¡¡¡ A LA SEXTA FUE LA VENCIDA !!! Se le marchó la derecha de fondo de Taylor Fritz, que se cabrea consigo mismo, y ahora le toca a Charly hacerla "Superbreak" para embolsarse el primer set de la final.

Icono5 - 4

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono40 - 30

Taylor Harry Fritz gana el tanto con un revés desde la red

Icono

¡¡¡ OTRAS DOS BOLAS DE ROTURA PARA CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ ESPEREMOS QUE NO PERDONE COMO LLEVA HACIENDO TODO EL SET !!!

Icono40 - 15

Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 15

Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 15

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono15 - 0

El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono

¡¡¡ CARLOS ALCARAZ EN APUROS SE SUPERA !!! Tras encajar la tercera doble falta del partido (30-30), ha salido del brete con una gran lectura del rally más tenso hasta ahora de la final (cortado con la derecha y definición con revés paralelo), para darle continuidad después con su segundo ace de la tarde oriental.

Icono4 - 4

[ SET 1 ]

Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Taylor Harry Fritz

Icono40 - 30

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto

Icono30 - 30

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono15 - 30

Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta

Icono15 - 15

El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono15 - 0

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono

¡¡¡ JUEGO PARA TAYLOR FRITZ QUE SIGUE AGARRÁNDOSE A LA REDENCIÓN DE UN CARLOS ALCARAZ QUE, DE CUATRO PELOTAS DE BREAK QUE HA TENIDO, HA REGALADO DOS DE MANERA CLAMOROSA !!!! Esperemos que no lo pague en la recta final de este acto. Pelotas nuevas.

Icono3 - 4

[ SET 1 ]

Remate desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que no da opciones a Carlos Alcaraz

Icono40 - AD

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono40 - AD

Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red

Icono

¡¡¡ PERDONA CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ CON EL ESTADOUNIDENSE VENDIDO Y CON EL PUNTO EN LA MANO, SE EQUIVOCA EN LA ELECCIÓN DE LADO Y ES SOBREPASADO !!!

Icono40 - 40

Impresionante passing shot de Taylor Harry Fritz desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto

Icono

TAYLOR FRITZ SE COMPLICA LA VIDA !!!! Una dejada de Charly le ha dejado clavado para forzar el deuce, y un mal approach del californiano provoca la cuarta bola de rotura del campeón del US Open.

IconoAD - 40

El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono40 - 40

Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Taylor Harry Fritz se apunta el tanto

Icono30 - 40

Ace de Taylor Harry Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono30 - 30

Saque plano de Taylor Harry Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono

¡¡¡ TERCERA DOBLE FALTA PARA TAYLOR FRITZ QUE VUELVE A SENTIR EL ALIENTO DE UN CARLOS ALCARAZ ÁVIDO POR EL BREAK !!! 15-30.

Icono30 - 15

Taylor Harry Fritz falla su segundo servicio, doble falta

Icono15 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono15 - 0

Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Taylor Harry Fritz

Icono

¡¡¡ CARLOS ALCARAZ CABREADO NO LE DA PIE A SU RIVAL Y DEVUELVE LA IGUALDAD AL MARCADOR !!! Saque directo, la primera, y doble falta, la segunda, incluidas.

Icono3 - 3

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto

Icono40 - 15

Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta

Icono40 - 0

Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Taylor Harry Fritz

Icono30 - 0

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono15 - 0

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono

TAYLOR FRITZ SUMA Y SIGUE MIENTRAS CARLOS ALCARAZ NO DA EL PASO DEFINITIVO PARA ROMPERLE. El ganador de Eastbourne y Stuttgart ha podido salvar el set en estos momentos y esperemos que esto no influya en el desarrollo de un tenista español que arrastra un warning con el que no está de acuerdo con Fergus Murphy.

Icono2 - 3

[ SET 1 ]

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - AD

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono

Taylor Fritz se concentra con su saque y los fallos del jugador murciano hacen el resto para pasar del 0-40 al deuce.

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono40 - 30

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 15

El revés de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono

¡¡¡ TRIPLE PELOTA DE ROTURA PARA CHARLY !!!

Icono40 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto

Icono

¡¡¡ SEGUNDA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA TAYLOR FRITZ !!! ¡¡¡ OJO QUE CARLOS ALCARAZ QUE BUSCA SU PRIMERA BOLA DE BREAK !!! 0-30.

Icono30 - 0

Taylor Harry Fritz falla su segundo servicio, doble falta

Icono15 - 0

El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono

¡¡¡ GLOBAZO PARA EVITAR EL DEUCE Y LLEVAR EL PARTIDO AL EMPATE A DOS !!! Se había complicado su propio juego de saque Carlos Alcaraz, incluyendo una volea franca que estampó en la red, pero el problema lo ha solucionado de la mejor forma posible.

Icono2 - 2

[ SET 1 ]

Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Taylor Harry Fritz no consigue devolver

Icono40 - 30

Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea

Icono40 - 15

Remate desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que no da opciones a Carlos Alcaraz

Icono40 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto

Icono30 - 0

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono15 - 0

Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red

Icono

PERO TAYLOR FRITZ SACA A PASEAR SU MEJOR ARMA QUE NO ES OTRA QUE EL SAQUE PARA SEGUIR CON LA INICIATIVA EN EL MARCADOR. Un final, la de este ATP 500 de Tokyo, que promete.

Icono1 - 2

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono30 - 40

Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Dejada. Globo. Willy, Voleas picadas. Y globo imposible para sorprender a un Carlos Alcaraz que conquista el punto más espectacular de esta final y merodea su primera opción de break. 30-30.

Icono30 - 30

El globo de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono15 - 30

Con un preciso passing shot desde el la red, Carlos Alcaraz supera a Taylor Harry Fritz y gana el tanto

Icono0 - 30

Ace de Taylor Harry Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono0 - 15

Saque plano de Taylor Harry Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono

¡¡¡ EMPATA LA FINAL CARLOS ALCARAZ !!! Taylor Fritz perdonó con la derecha cuando la contienda viajaba con deuce, y en el punto siguiente, un gran saque abierto y una dejada marca de la casa del de El Palmar lleva el empate a uno en este inicio.

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Taylor Harry Fritz se apunta el tanto

IconoAD - 40

El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono

Y la primera tesitura del partido lo soluciona el número 1 del mundo con un revés a dos manos paralelo inapelable para el tenista norteamericano. Sigue sin meter primeros. Deuce.

Icono40 - 40

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto

Icono

¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL ENCUENTRO !!! ¡¡¡ ES PARA TAYLOR FRITZ, BASTANTE EXPEDITIVO CON LOS RESTOS APROVECHANDO LOS SEGUNDOS DE CHARLY !!!

Icono30 - 40

El revés de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono30 - 30

El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono30 - 15

El globo defensivo de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono15 - 15

Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta

Icono15 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto

Icono

PRIMER JUEGO DEL PARTIDO PARA TAYLOR FRITZ. Sin ritmo, ya hemos visto el primer ace, la primera doble falta y el primer gran golpe ganador (un paralelo invertido) de Carlos Alcaraz.

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera

Icono30 - 40

Saque plano de Taylor Harry Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono30 - 30

Taylor Harry Fritz falla su segundo servicio, doble falta

Icono15 - 30

Ace de Taylor Harry Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono15 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto

Icono0 - 15

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono

Todo preparado en el Colosseum de Tokyo que se encuentra lleno hasta la bandera. El juez de silla será el irlandés Fergus Murphy. Ambos jugadores ya han terminado sus respectivos calentamientos. El primer servicio del partido será estadounidense, esperemos que la victoria y el título sea español.

Icono

En esta semana, el californiano no lo ha pasado bien ni contra Diallo (4-6, 6-3 y 7-6) ni ante Korda (6-3, 6-7 y 6-3) aunque sí se deshizo de sets corridos frente a Borges y Brooksby. Por su parte a Carlos Alcaraz ayer se le atragantó el primer set ante Ruud (3-6, 6-3 y 6-4), un pequeño borrón de su paso imperial por Japón como dieron cuenta Baez, Bergs y Nakashima.

Icono

Bombardero como el que más y buen juego de volea en la red, hoy le tocará a Carlos Alcaraz tener paciencia para buscar su oportunidad para un jugador que busca su 11º título (el tercero de 2025) y que busca igualar a 2022 como su mejor año. Temporada en la que logró su máximo éxito, el Masters 1000 de Indian Wells, sin olvidarnos de precisamente Tokyo donde campeonó.

Icono

Taylor Fritz, de 27 años de edad, natural de Rancho Santa Fe (California) y entrenado por Michael Russell puede ser ahora mismo el único rival, y bajo estas condiciones indoor, de poder plantar cara al binomio Alcaraz-Sinner. Bandera del ya resurgido tenis estadounidense, respeta fielmente los cánones de este tipo de tenis.

Icono

En las semifinales del All England Club, el servicio de Carlos Alcaraz no tuvo nada que envidiarle al de Taylor Fritz y, aunque se dejó empatar a sets y sufrir en el tercero, el español logró reponerse para que, en el Tie Break del cuarto y una bola de set en contra, pudiera clasificarse para la final de Wimbledon tras casi tres horas de duelo.

Icono

Hoy se mide contra uno de los mejores jugadores del mundo, un Taylor Fritz que le ganó hace nueve días en el show de la Laver Cup por un claro 6-3 y 6-2. Pero que, en torneo oficial, el pimentonero le ha derrotado las dos veces que se ha enfrentado, una en Miami en 2023 (6-4 y 6-2) y la otra en Wimbledon este mismo año.

Icono

Porque la temporada del jugador mediterráneo no tiene calificativos. Ha ganado 65 de los 71 encuentros oficiales que ha disputado (el 91,5%), ha vencido 41 de sus últimos 42 encuentros, incluyendo la racha actual de 17 partidos seguidos sin perder desde que cayera en la final de Wimbledon contra Jannik Sinner.

Icono

Empezando por los 500 de esta semana ya que en 2024 se impuso en la final de Pekín a Jannik Sinner, a la que acaba de clasificarse el italiano. Obligado el de El Palmar, hoy puede estrenar título en su primera participación en la capital japonesa, sumando el 24º entorchado de su carrera (el octavo en 2025).

Icono

Torneo que sirve de antesala para encarar la recta final de la temporada que se juega sobre superficie lisa, rápida y, sobre todo, indoor donde nos encontramos los Masters 1000 de Shanghai, de París, la ATP Finals y la Copa Davis en los que nuestro gran campeón murciano deberá defender 1000 puntos.

Icono

Hola muy buenos días en España, buenas tardes en Japón donde se va a disputar, a partir de las 11 de la mañana (18 horas niponas) la gran final del ATP 500 de Tokyo entre el español Carlos Alcaraz, número 1 del tenis mundial, frente al estadounidense Taylor Fritz, quinto en el Ranking ATP.

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  5. 5 Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero
  6. 6 En libertad sin cargos el conductor del accidente con un ciclista herido en Logroño
  7. 7 La pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 afectará al tráfico martes y miércoles
  8. 8

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  9. 9 El TSJR concede la incapacidad a una mujer con cáncer y depresión
  10. 10

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Directo | Carlos Alcaraz - Taylor Fritz

Directo | Carlos Alcaraz - Taylor Fritz