Directo | Carlos Alcaraz - Taylor Fritz

Hoy se mide contra uno de los mejores jugadores del mundo, un Taylor Fritz que le ganó hace nueve días en el show de la Laver Cup por un claro 6-3 y 6-2. Pero que, en torneo oficial, el pimentonero le ha derrotado las dos veces que se ha enfrentado, una en Miami en 2023 (6-4 y 6-2) y la otra en Wimbledon este mismo año.