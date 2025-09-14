LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Munar y Martínez. EFE

España salva el primer 'match ball'

Munar y Martínez se imponen en el dobles y España coloca el 1-2 en la eliminatoria ante Dinamarca

Enric Gardiner

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:22

España ha salvado uno de los tres 'match ball' que tiene en contra para no ser eliminada de la Copa Davis. El dobles formado por Jaume Munar y Pedro Martínez remontó a August Holmgren y Johannes Ingildsen (1-6, 6-3 y 6-2) y los de David Ferrer se mantienen con vida en la eliminatoria frente a Dinamarca.

La imbatibilidad del Club de Tenis Puente Romano estuvo en serios apuros cuando la pareja danesa se llevó con mucha contundencia el primer set, pero Munar y Martínez se pusieron serios en el segundo y tercero, no concediendo ninguna oportunidad de rotura a sus rivales, y forzaron que el cruce se vaya como mínimo al cuarto choque.

Munar y Martínez se están consolidando como una gran pareja de dobles ante la ausencia de Marcel Granollers, que se perdió la eliminatoria de febrero contra Suiza y esta por sendas lesiones. El balear y el valenciano no solo han ganado los dos partidos que han disputado en la Copa Davis, ambos vitales, sino que este año también han alcanzado la final del torneo de Río de Janeiro y las semifinales del Conde de Godó.

El siguiente partido lo disputarán a continuación Holger Rune, undécimo del ránking y que ya ganó a Pablo Carreño en la primera jornada, y Munar, que perdió su individual de este sábado contra Elmer Moller.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres heridos, dos de ellos graves por apuñalamiento, en una pelea entre clubes moteros en Arrúbal
  2. 2

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  3. 3 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  4. 4

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  5. 5 Logroño exhibe más de un centenar de Seat históricos
  6. 6

    «Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»
  7. 7

    Comienza la urbanización de Pedregales Este con las obras en Garcilaso de la Vega
  8. 8

    Un informe de la Clínica Jurídica de la UR considera ilegal prohibir el velo
  9. 9

    El velo de la izquierda
  10. 10 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja España salva el primer 'match ball'

España salva el primer &#039;match ball&#039;