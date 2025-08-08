Alcaraz se apunta a la eliminatoria de Copa Davis de Marbella El murciano formará equipo junto a Davidovich, Pedro Martínez y Granollers para el enfrentamiento contra Dinamarca

Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers formarán el equipo español de Copa Davis que se enfrentará a Dinamarca el 13 y 14 de septiembre en Marbella. En este cruce España buscará el billete a la fase final del torneo que se disputará en Bolonia (Italia), del 18 al 23 de noviembre, en lo que supondrá el broche a la temporada.

David Ferrer, capitán del equipo, confirmó este viernes el cuarteto que competirá en Marbella y al que se unirá un quinto jugador en las próximas semanas, además de anunciar que Marc López, ganador de Grand Slam y del oro olímpico en Río de Janeiro junto a Rafael Nadal, se unirá al cuerpo técnico una vez acabada su relación profesional con Jasmine Paolini tras el pasado Wimbledon.

«Estoy muy contento por el compromiso que han adquirido los jugadores y por la ilusión que tiene el equipo de poder pasar la eliminatoria contra Dinamarca, que ya sabemos que va a ser un rival duro con Holger Rune, pero vamos a afrontarlo de la mejor manera», aseguró Ferrer, que va a poder contar con los dos mejores jugadores españoles del momento, Alcaraz y Davidovich.

El murciano, tras ganar Roland Garros y alcanzar la final de Wimbledon, se ha tomado una semanas de descanso y vuelve a la competición en el Masters 1.000 de Cincinnati que ha comenzado estos días, mientras que Davidovich está viviendo la mejor temporada de su carrera, con finales en Acapulco, Delray Beach y Washington, y por primera vez se ha metido entre los veinte mejores tenistas del mundo.

«Alejandro Davidovich está siendo muy regular, está en el top 20 del race (el ranking del año) y Carlos Alcaraz viene de ganar Roland Garros y hacer final en Wimbledon, así que estoy muy ilusionado de que puedan estar con nosotros», agregó Ferrer.

«Es difícil decir dónde puede estar la clave de la eliminatoria porque todos los puntos son importantes. Yo creo que el primer día marca un poco la diferencia según cómo salgamos, si salimos 2-0 o 1-1, y ver cómo lo podemos afrontar para ver quién puede jugar el dobles. Tanto Carlos como Alejandro son piezas claves para ganar estos dos partidos», añadió el capitán español.

En tierra batida

Dinamarca, que podrá contar con Holger Rune (9), Elmer Moller (111) y August Holmgren (187) como mejores tenistas, tendrá que enfrentarse a España en tierra batida, superficie que no pisan los de Ferrer desde la eliminatoria de 2022, también en Marbella, contra Rumanía, la que supuso el debut de Alcaraz con el equipo nacional.

«Es una suerte que podamos jugar en casa, en Marbella, en tierra batida, donde los jugadores españoles se desenvuelven tan bien. Obviamente, Rune también se desenvuelve muy bien en tierra batida pero el apoyo del público es fundamental y eso, en el fondo, nos beneficia», analizó Ferrer en este sentido.

«Su número dos, Elmer Moller, está ganando muchos partidos y es otro jugador que se desenvuelve muy bien en tierra, así que va a ser una eliminatoria complicada. Ya ganaron a Serbia que, en principio, era un rival difícil para batir y tenemos el máximo respeto», finalizó.

El sábado 13 de septiembre se jugarán dos partidos individuales, mientras que el domingo 14 se disputará el dobles, seguido de otros dos individuales en caso de que el cruce no estuviera ya decidido.