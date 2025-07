«Empieza una era nueva de ilusión. Vamos a empezar ya a trabajar en ello. Todavia hay que pasar por unas fases, esperar que no ... haya ningún problema legal y que se cumplan los plazos. El día 6 se inviste al presidente y empezaremos ya trabajar con muchas ganas y con un buen equipo que tenemos ¿Que he sentido al ver el voto 41? Alivio».

Gustavo Alonso era un hombre feliz. Ha necesitado tres elecciones, nueve años, superar muchos obstáculos y estar muy atento a todo lo que sucedía en casi un año. Y sigue vigilante. «Espero que no continúe (la via judicial). Hoy Chuchi, en su discurso, ha dicho que acababa ya con los rencores y con los problemas. Entonces habrá que asumir los resultados y aceptarlos, no hay más», explicaba antes de centrarse en lo que se avecina.

De momento, tiene que tomar posesión y pensar en poner sobre la mesa un proyecto deportivo y económico, que la asamblea tiene que aprobar. No va tarde la federación, pero sí al límite. «Lo primero que quiero hacer es hablar con los trabajadores de la federación, ver la organización que tenemos y las competiciones, que más o menos han ido saliendo. A partir de ese momento miraremos ya las cuentas, hay que preparar un presupuesto definitivo para todo el año, habrá que hacer una asamblea para aprobarlo e ir funcionando en base a las ideas que tenemos. Queremos también abrir la federación a la sociedad y promover actividades sociales, entre otras muchas cosas. Hablaremos con el ayuntamiento y con la Comunidad Autónoma, miraremos hacia el Mundial 82, que estaba a la espera de ver quién iba a ser presidente para tomar decisiones y ver qué convenios se pueden hacer. A mí me gustaría participar de manera activa en ello y de la mano de nuestros políticos, que al fin y al cabo tenemos que estar todos a una para trabajar», explicaba.

Junto a él Raúl Ruiz, que aportaba muchos apoyos a la fusión de candidaturas y que será el número dos federativo a tenor de las palabras del ganador. «Raúl y yo tenemos que hablar, porque de momento nos hemos centrado muchísimo en lo que ha sido la candidatura. Va a ser una mano derecha porque se lo merece. Él tenía un número de votantes, de asambleístas, y a partir de ahora Raúl va a estar a mi lado. Cuando más lo conozco, me parece una gran persona. Hay muy buen 'feeling' y nos vamos a entender. Cada uno aportamos nuestra parte muy positiva y Raúl puede aportar muchísimo trabajo en cuanto a los conocimientos que tiene de Madrid, en la Federación Española. Va a tener un rol importantísimo, eso sin lugar a dudas», señalaba.

Fuera de su candidatura, el trabajo se centrará en unir a un fútbol que ha mostrado su fractura. «Me gustaría que miraremos este sistema de votación, porque es muy duro. Esta votación parecía más un funeral que un día de fiesta, de votar. La gentes venía con tensión. Hay que mirar este sistema y que sea de otra manera, que sea más secreto, más participativo, y no haya que postularte en una lista antes de votar, porque entonces estás mostrando ya con quién vas. No es necesario. A raíz de cambiar este sistema podremos apostar por mucha más unión en el fútbol», finalizaba.