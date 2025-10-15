LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El LogroBasket repite partido en Lobete, esta vez ante el Morón. Miguel Peche
Baloncesto

Semana importante para levantar la cabeza

Unibasket vuelve a casa esta jornada; LogroBasket repite en Lobete y Clavijo viaja a Jaén para medirse a otro equipo que tampoco conoce la victoria

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:47

Comenta

Segunda semana consecutiva de decepciones para los equipos riojanos de competiciones FEB. Los tres cayeron en sus respectivos partidos, aunque cada uno lo hizo de ... forma diferente.

