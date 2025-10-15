Semana importante para levantar la cabeza

Segunda semana consecutiva de decepciones para los equipos riojanos de competiciones FEB. Los tres cayeron en sus respectivos partidos, aunque cada uno lo hizo de ... forma diferente.

Mientras los dos representantes regionales masculinos -Reina Proteínas Clavijo y LogroBasket Logi7- siguen sin conocer la victoria en Segunda FEB tras dos jornadas, el Bosonit Unibasket estuvo a punto de conseguir el segundo triunfo del curso ante el Santfeliuenc, aunque dejó escapar una gran oportunidad de coger distancia con la parte baja de la tabla. Ahora llega una jornada propicia para que los tres conjuntos levanten la cabeza.

Es verdad que la temporada solo acaba de comenzar, pero ni Ricardo Úriz ni Nacho Arbués quieren que los malos resultados lastren de inicio a sus respectivos equipos. El Clavijo plantó cara quizás al mejor equipo de la categoría pero no fue suficiente para doblegar al Caja 87. Los andaluces supieron esperar su momento y llevarse el partido tomando buenas decisiones cuando el encuentro estaba decidiéndose. Todo lo contrario que los blanquiazules, acelerados y con poca claridad para elegir la mejor opción en el tramo final del choque.

Esta semana toca viajar a tierras andaluzas para enfrentarse al Jaén en el Olivo Arena (domingo, 12.30 horas). La victoria se hace necesaria ante un rival que ha empezado de la misma forma negativa la fase regular.

El LogroBasket repite en casa (domingo, 17.30 horas) ante el descendido Morón, que marcha con una victoria y un tropiezo. Los blanquirrojos tienen que intentar prolongar los buenos 25 minutos iniciales ante el Valladolid y evitar venirse abajo como lo hicieron en el tramo final para sumar su primer resultado positivo en Segunda FEB.

El Unibasket, por su parte, vuelve a Lobete (sábado, 19.00 horas) para recibir al Lima-Horta, al que puede alcanzar en la tabla. Las de Dani Rubio deben prestar atención a sus inicios de partidos y mejorar la puesta en escena de las dos jornadas anteriores.