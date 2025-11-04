Zabala admite que le gusta «ir de tapado» en la final ante Peio Etxeberria

Con el reposo que dan las horas, Javier Zabala acudió este lunes al programa 'La prórroga' de TVR para analizar el triunfo del pasado sábado ante Joseba Ezkurdia ... , su pase a la final del Cuatro y medio y cómo afronta ese encuentro del día 16 ante Peio Etxeberria. «Estamos ya en la cuenta atrás de quince días para preparar un partido tan complicado», expuso el riojano.

El logroñés no quiso pasar la oportunidad para recordar que su presencia en el choque decisivo no es únicamente un éxito personal. «Yo solo soy el que sale a la cancha, pero el trabajo de los entrenadores, de la familia y de los amigos también está ahí», enumeró el delantero antes de admitir que tras la victoria del sábado se le saltaron las lágrimas. «No me avergüenzo, estábamos muy emocionados por llegar a la final porque es muy complicado hacerse un hueco y llevábamos mucho tiempo luchando por ello», explicó.

Zabala sabe que el duelo ante Peio Etxeberria, que ya lleva dos finales de la modalidad a sus espaldas, va a resultar «complicado», sobre todo tras ver el rendimiento de su oponente en la semifinal del domingo. «Me bajé a ver el partido al bar con mis amigos y vi a un Peio muy fuerte; es un rival durísimo para la final y habrá que estudiar mucho para ver cómo hacerle daño», analizó el riojano.

Sobre el papel de favorito, Zabala se congratuló de que se lo den a Peio Etxeberria. «Voy de tapado y eso me gusta», sentenció el logroñés, quien prefiere centrarse en aquello que a él le implica y no tanto en su oponente. «Queremos fijarnos en lo que podemos hacer nosotros para sumar 22», reflexionó el pelotari de Aspe. De cualquier modo, el finalista del Cuatro y medio aseguró que llega a esta cita «con una ilusión tremenda» por ganar. «Cuesta mucho ganar una chapela y vamos a ir a muerte», concluyó.