Javier Zabala, en una imagen de archivo. Sonia Tercero
Pelota

Zabala admite que le gusta «ir de tapado» en la final ante Peio Etxeberria

«Le ponen de favorito a él», afirma el pelotari riojano, quien asegura que va a ir «a muerte» para tratar de hacerse con la chapela

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:15

Con el reposo que dan las horas, Javier Zabala acudió este lunes al programa 'La prórroga' de TVR para analizar el triunfo del pasado sábado ante Joseba Ezkurdia ... , su pase a la final del Cuatro y medio y cómo afronta ese encuentro del día 16 ante Peio Etxeberria. «Estamos ya en la cuenta atrás de quince días para preparar un partido tan complicado», expuso el riojano.

