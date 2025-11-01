LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jesús M. Garzarón
Pelota

Un grandioso Zabala se gana la plaza en una final histórica

El logroñés derrota con contundencia a Joseba Ezkurdia en el Ogueta de Vitoria y luchará por el título del Cuatro y medio

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:43

Comenta

Grandioso Zabala. El logroñés firmó un partido memorable para doblegar con contundencia (6-22) a un Joseba Ezkurdia desbordado por el vendaval y se mete ... en la final del Cuatro y medio.

