Zabala: «Voy poco a poco creciendo y haciendo mejoras necesarias. Cada vez confío más en lo que hago»

Frontón Ogueta. Vitoria. Acaba de finalizar la elección de material para la semifinal del Cuatro y medio entre Zabala y Ezkurdia. El delantero riojano atiende ... a Diario LA RIOJA sentado en la primera fila del frontón. Se le ve tranquilo, concentrado en el reto de este sábado y feliz por poder entrenarse sin problemas físicos después de varias semanas sin poder hacerlo

– Titín III y Barberito I son los únicos riojanos que han ganado un Cuatro y medio y usted está a dos partidos de unirse a esta selecta nómina. ¿Qué significa para usted esta posibilidad?

– Bueno, quedan aún dos pasos grandes, dos para llegar a 22 que son muy complicados. Pero es un honor. Intentaremos entrenar al máximo para poder llegar a esa final, que ya sería algo muy grande. El objetivo es la chapela así que vamos a luchar por ello.

– Lo que sí que se confirma es la progresión de Javier Zabala como pelotari. Entró ya en la final de San Mateo hace dos años, este año se clasificó para la final del Cuatro y medio de San Fermín y la del Masters Caixabank. Y ahora está en semifinales del Cuatro y medio con opciones de entrar la final. Se le ve cada vez más centrado. ¿Va notando también esa madurez que necesita todo pelotari?

– La última semifinal del mano a mano que jugué, la jugué con unas perspectivas no tan ganadoras como afronto ahora estas semifinales. Estoy mucho más tranquilo, mucho más relajado, confiando mucho más en lo que hago, en mi juego. Tengo buen botillero (risas porque el botillero es su padre), y creo que todo puede sumar para ir subiendo cada vez más el nivel. Este verano me he encontrado muy cómodo, primero en el Cuatro y medio navarro y luego en el CaixaBank. Y voy poco a poco creciendo y haciendo mejoras que creo que eran necesarias. Cada vez confío más en lo que hago.

– El pasado viernes hizo usted un gran entrenamiento en Nájera. Este lunes también estuvo cómodo entrenando en el Ogueta. Saltar al frontón sin molestias y sin pensar en las manos, en dolores y en nada, será una gozada...

– Es un alivio, la verdad que sí. Sobre todo el poder enfocar un poco la semana viendo los puntos flojos del rival y no pensando en cómo estoy yo, en comerme la cabeza cada día por no poder entrenar y por no saber en qué circunstancias voy a salir a jugar, que es un poco lo que me ha venido pasando. Pero gracias a los masajistas, que han hecho un trabajo increíble, cada día estoy mejor.

– Hablábamos antes del botillero. No sé cómo llevan el día a día familiar, si se habla mucho del tema o si se sobrevuela para no discutir...

– Es verdad que con mi padre hablo todos los días y todos los días hablo de pelota. Creo que es necesario. Los dos tenemos que estar involucrados de lleno, vamos de la mano hasta el final. Los dos confiamos a tope en nosotros y a veces tenemos un punto de vista diferente, pero ponemos todo en común, unimos pensamientos y buscamos lo mejor para saltar a la cancha y tener las máximas opciones.

– Su madre y su hermana, ¿qué le dicen? ¿Le miman más de lo normal?

– Sí, mi madre siempre (risas). La verdad es que con mi madre soy un mimado. Y ahora que se van acercando días grandes, un poco más. Pero durante el resto del año me ha tratado demasiado bien (más risas).

– ¿Cómo va la afición que siempre mueve Javier Zabala, sobre todo en los partidos importantes como este?

– Ya querían preparar hasta un autobús para venir aquí todos a comer y echar un buen día. Es de agradecer que cada día se muevan, no solo en una semifinal sino todo el campeonato que se llevan desplazando a todos los frontones. ¡Encima cada frontón nos pilla más lejos que el anterior! Es de agradecer y todo ello sirve de ayuda a la hora de jugar los partidos.

– Contra Ezkurdia se prevé un partido muy físico, porque los dos son unos toros.

– Sí y sobre todo estamos enfocando el entrenamiento a eso, llevo entrenando este mes bastante duro el físico. Sabemos que es muy importante a la hora de tomar decisiones en momentos de agonía y en un partido así, donde encima está la presión y los nervios. Creo que hay que estar bien físicamente para poder en cada tanto dar el máximo.

– Ahora transmite una paz que el Zabala de antes no transmitía. Parece que ha aparcado los fantasmas que aparecían en los momentos decisivos de los partidos y se encuentra en un momento zen.

– Sí, ahora salgo sabiendo qué tengo que hacer. Cuando los partidos se complican también tengo un plan B y no me vuelvo loco, intento mantener siempre la cabeza a la hora de dar cada pelotazo. Creo que eso y no regalar nada, es clave. Hay partidos en los que te pueden remontar, pero hay que mantener siempre la cabeza fría. Es muy duro el Cuatro y medio, es muy mental todo el rato y hay que hacer un trabajo mental durante el partido que te desgasta mucho. Pero con las cosas claras a la hora de salir, como estoy haciéndolo, creo que enfoco mejor los partidos.

– Zabala ahora mismo tiene juego para estar en la final de Cuatro y medio, del Mano a mano y del Parejas. Tiene juego para estar en la final de las tres modalidades.

– Es muy difícil estar en cada una de las finales. En el mano a mano siempre he jugado muy a gusto, mis cualidades eran para todo el frontón. Pero le dimos una vuelta de hoja y había que rendir igual en el Cuatro y medio. Tenía esas cualidades pero no las explotaba hasta que aprendí sobre todo a restar, a jugar un poco con el brazo más encogido.Es una modalidad en la que va rapidísimo todo y hay que tener mucho cardio. Trabajamos un poco todo y los resultados han ido llegando.