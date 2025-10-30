LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Javier Zabala celebra un tanto en un partido anterior. Justo Rodríguez
Pelota

Zabala: «Voy poco a poco creciendo y haciendo mejoras necesarias. Cada vez confío más en lo que hago»

El delantero riojano se encuentra a un paso de pelear por el título del Cuatro y medio

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:47

Comenta

Frontón Ogueta. Vitoria. Acaba de finalizar la elección de material para la semifinal del Cuatro y medio entre Zabala y Ezkurdia. El delantero riojano atiende ... a Diario LA RIOJA sentado en la primera fila del frontón. Se le ve tranquilo, concentrado en el reto de este sábado y feliz por poder entrenarse sin problemas físicos después de varias semanas sin poder hacerlo

