Javier Zabala, pensativo tras una derrota. Sonia Tercero
Pelota

Zabala se la juega contra Peña

Riojano y guipuzcoano cayeron el fin de semana y este domingo se juegan llegar a la última jornada con opciones

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 08:08

Finalizada la primera jornada de la liguilla de cuartos de final del Cuatro y medio se han conformado los partidos de la siguiente jornada. El ... resumen es sencillo, en ambos grupos los ganadores juegan entre ellos y los perdedores hacen lo propio.

