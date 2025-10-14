Zabala se la juega contra Peña

Finalizada la primera jornada de la liguilla de cuartos de final del Cuatro y medio se han conformado los partidos de la siguiente jornada. El ... resumen es sencillo, en ambos grupos los ganadores juegan entre ellos y los perdedores hacen lo propio.

En lo que respecta a los intereses de los aficionados riojanos Zabala saltará el domingo al frontón Beotibar de Tolosa para enfrentarse al pelotari local Jon Ander Peña. Después de la derrota ante Bakaikoa, dolorosa por el hecho de perder y por cómo se fraguó –Zabala desaprovechó un 21-17 a favor– tiene por delante una semana el delantero logroñés para resetear, pasar página, aprender de los errores, recuperar las manos y pelear con Peña II por el primer triunfo de la liguilla.

En el otro partido del grupo Joanes Bakaikoa se enfrentará a Jokin Altuna sin nada que perder ya que partía, sobre el papel, como el rival más débil del grupo.De momento, el delantero navarro ya ha podido con Artola y con Zabala. Seguro que esta circunstancia hace que el delantero de Amézqueta no se confíe. El pelotari que gane el duelo que se jugará el sábado en el Atano III de San Sebastián se garantizará un puesto en las semifinales.

Mientras, en el grupo B ambos partidos se diputará este viernes. El duelo entre los vencedores se jugará en la localidad guipuzcoana de Villabona. Allí se medirán Joseba Ezkurdia y Erik Jaka.

Por otro lado, en Amorebieta se enfrentarán Peio Etxeberria y Larrazabal con el objetivo de no quedarse sin opciones de entrar en semifinales con una segunda derrota. Todo o nada.

Paralelamente al torneo mayor se está disputando la competición del Cuatro y medio Serie B, alcanzando también la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final este próximo fin de semana.

En el grupo A, dos triunfos bastante claros en los dos enfrentamientos de la primera jornada. Por un lado, Agirre se impuso por 22-10 a Salaberria en el partido disputado en Villava. Por otro, Rekalde se deshizo con solvencia de Murua (11-22) en el partido que se jugó en el frontón Bizkaia de Bilbao. A sus 22 años y con solo dos partidos como profesional (los dos de este torneo), el delantero de Dima no está acusando la presión.

Este fin de semana, Agirre se enfrenta a Rekalde en Amorebieta, y Salaberria a Murua en San Sebastián.

En el grupo B estuvieron más igualados los partidos. Senar venció 22-20 a Egiguren V mientras que Amiano se impuso a Eskiroz 16-22. Los vencedores se enfrentan el domingo en Tolosa mientras que los perdedores se medirán el viernes en el frontón de Villabona.