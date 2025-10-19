LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Zabala, pensativo durante un partido anterior. L.R.
Pelota

Zabala tiene la ocasión de reivindicarse hoy en el Cuatro y medio

El delantero logroñés se enfrenta a Peña II con la continuidad en el torneo en juego. Pero lo más importante es la sensación que transmita su juego

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:42

Comenta

La segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del campeonato del Cuatro y medio se cierra esta tarde con la presencia del pelotari ... riojano Javier Zabala. La cita es a partir de las 17.30 horas en el frontón Beotibar de Tolosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  2. 2

    Las claves del crimen de Los Lirios
  3. 3

    La rebelión de las aulas
  4. 4

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota
  5. 5

    El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»
  6. 6 Un incendio en un pabellón abandonado en Logroño afecta a mobiliario, colchones y otros enseres
  7. 7

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  8. 8

    Grecia, por el camino inverso a España: aprueba elevar la jornada a 13 horas diarias
  9. 9

    Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador
  10. 10 Casi mil riojanos esperan ser valorados o recibir las prestaciones de la dependencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Zabala tiene la ocasión de reivindicarse hoy en el Cuatro y medio

Zabala tiene la ocasión de reivindicarse hoy en el Cuatro y medio