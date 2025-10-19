Zabala tiene la ocasión de reivindicarse hoy en el Cuatro y medio

La segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del campeonato del Cuatro y medio se cierra esta tarde con la presencia del pelotari ... riojano Javier Zabala. La cita es a partir de las 17.30 horas en el frontón Beotibar de Tolosa.

Zabala se enfrenta a Peña II en el duelo de perdedores de la primera jornada. El premio por ganar: llegar con vida a la última jornada. La derrota prácticamente deja sus opciones al perdedor.

Más allá de las cualidades del rival de esta tarde, que son muchas, el partido de hoy de Javier Zabala es contra sí mismo. El delantero logroñés alterna fases de partido en las que cumple el guion de partido y se acerca a la victoria. Pero también sufre desconexiones. Póngase el epígrafe que sea: falta de concentración, miedo a la victoria, viejos fantasmas, problemas físicos... Por ese motivo, Zabala tiene que afrontar este partido como una reivindicación del pelotari que es, más allá del resultado final. Se lo debe si quiere seguir progresando en un mundo donde las oportunidades escasean y las empresas rápidamente te ponen fecha de caducidad si no eres rentable.

Precisamente, el último enfrentamiento entre Zabala y Peña II resume muy bien esta circunstancia. Fue en la final del Cuatro y medio navarro, en el Navarra Arena, el 7 de julio. Zabala llevaba el partido controlado, la hoja de ruta trazada con su equipo estaba funcionando y el marcador reflejaba un 7-16 a su favor. Peña remontó para terminar ganado 22-20.

Zabala tiene esta tarde la oportunidad de demostrar que ha aprendido de los errores y tomarse la revancha de aquella final.