Zabala: «Me quiero ir del frontón»

José Martínez Glera Logroño Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:43 Comenta Compartir

«Terrible. Hay momentos en los que me quiero ir del frontón. No sé lo que hago. Hay que darle la vuelta, meter muchas horas de frontón y recuperar la confianza».

Sinceridad que duele, pero así explicaba en ETB Javi Zabala la derrota de este domingo en Tolosa ante los últimos clasificados del Masters. El próximo domingo se jugarán la primera plaza en Legutio, frente a Larrazabal y Rezusta. Hoy estará en Logroño, donde se presenta la feria de San Mateo 2025. Aspe le empareja por tercer año consecutivo con José Javier Zabaleta en busca de ese triunfo que han perdido por dos veces en las dos finales del torneo que han jugado.

ARTOLA 453 22 - 10 MARTIJA ZABALA-MARIEZKURRENA 52 minutos

Comenzó Zabala con un tanto de saque y acto seguido cometió falta. Raro, como el partido, porque después de unos primeros tantos igualados, el riojano ofreció cuatro terminaciones de potencia y precisión que puso el marcador 3-6 y la cátedra, escasa, pensó que el encuentro caminaba por la lógica, ya que mandaba en el marcador la pareja líder del torneo e iba por detrás la última clasificada, con un único triunfo hasta ayer.

Zabala había ofrecido lo mejor, pero alternaba el acierto con el error, sobre todo al mandar la pelota a la contramarcha, y en ese escenario apareció el juego de Artola. Evitó al logroñés y cargó le pelota a la zaga para entrar a resolver cuando lo veía claro. Fue sumando tantos poco a poco y de ese 3-6 se pasó al 11-6, primero, y al 14-7, después. Se desajustaron Zabala y Mariezkurrena porque sus pelotazos tenían respuesta. Un error cometieron los ganadores.

Artola sumaba y Zabala también, aunque a menor ritmo y con menos aciertos. Mariezkurrena no doblegaba a Martija. Ahí, el delantero de Alegría es muy peligroso porque lee de manera fantástica los partidos. Esperó y cuando tuvo el tanto en sus manos fue a por él. Y así llegó al triunfo.