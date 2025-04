Zabala se la juega a una carta

Todo o nada. Javier Zabala se juega esta tarde su futuro en el Manomanista en San Sebastián. Si pierde dirá adiós al torneo en su ... segundo partido a un certamen al que ha accedido como cabeza de serie. Su rival es Jokin Altuna, que también se presenta con una derrota en sus cuentas. Si gana, se jugará la clasificación frente a Darío el 4 de mayo. Y si pierde, tendrá que hacer muchas cuentas que nacen de un triple empate con los dos riojanos tras los tres partidos.

La empresa es sumamente complicada. Altuna perdió ante Larrazabal, partido en el que se le vio tremendamente incómodo. La cátedra no esperaba ese resultado y en Aspe, tampoco. Juega en casa prácticamente, en San Sebastián, y a tenor de las palabras del logroñés con material favorable. No lo dijo así, pero sí con otras palabras. «Creo que son pelotas con las que voy a sufrir mucho y que, para el juego que hace Jokin, muy rematador, son muy buenas porque le van a permitir meter mucho ritmo adelante y mover de un lado a otro», decía tras la elección.

Zabala buscaba esféricas alegres, de vuelo, de salida con el fin de alejar con su zurda a Altuna del frontis. No estaban. Así le hizo daño Larrazabal y le dejó en catorce. El alavés repitió el viernes con pelota de mucho vuelo ante Darío en Labastida y le dio la victoria son seis tantos ganados de pelotazo, a los que sumó cuatro saques y cuatro errores del riojano. Más me medio partido. «Creo que no hacía falta ni que viniera al frontón. Las pelotas son todas iguales. Andan por abajo pero no se levantaban nada», explicaba. Clarísimo.

En ese escenario, el logroñés debe asumir riesgos. Si no puede alejar a Altuna porque el material se lo dificulta deberá afinar mucho con el saque y apelar a un remate certero en su segundo pelotazo. El amezquetarra se dará tiempo con el resto en busca del intercambio en el peloteo y su búsqueda constante de los ángulos, desplazando lateralmente a Zabala. Un enorme desgaste. Si toma la iniciativa en los medios, el riojano sufrirá muchísimo.

Y si es el vasco el que pone la pelota en juego, Javi Zabala deberá tener mucho cuidado con el resto. Si se lo deja a placer, Altuna no dudará en atacar la pelota de aire en busca del golpe ganador. Y ahí es muy bueno.