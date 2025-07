Disgustado pero tranquilo, Javi Zabala acudió a la sala de prensa con una gran espinita clavada: una final del Cuatro y medio que se ... ha escapado cuando casi la tenía entre las manos.

– ¿Cómo ha ido la final?

– He pasado por un tramo en el que se me han ido las ideas, me ha hecho daño con el saque... Confiaba en mí pero no ha podido ser, he llegado al tanto 18 primero pero no he podido más.

– ¿Por qué?

– Me estaba hundiendo poco a poco, lo que antes me salía luego no he sido capaz de repetirlo y me estaba marchando.

– No se le ha visto tan acertado como otras veces con la zurda.

– Notaba que no hacía tanto daño con la izquierda y que no me entraba bien. Desde el calentamiento he notado que las pelotas cruzadas no me salían.

– ¿Siente que se le ha escapado una gran oportunidad?

– Era una bonita oportunidad para ponerte la chapela en un torneo que no es el mío. Me tengo que quedar con lo positivo.

– Aun así, la nómina de rivales que ha ido dejando por el camino es grande.

– Hay mucho nivel, por el camino se han quedado grandes pelotaris. Y lo que digo, hasta el 16 he estado confiando en mí pero luego me he hundido. Es ahí donde tengo que mejorar para el futuro.

LA CLAVE «Lo que antes me salía, luego no he sido capaz de repetirlo (...) He tenido pelotas para hacer daño con la zurda pero no iban como yo quería. Sumando todo...»

– ¿La clave?

– He tenido pelotas para hacer daño con la zurda pero no iban como yo quería. Sumando todo esto vas hundiéndote.

– ¿Le han venido los fantasmas del partido contra Larrazabal?

– No, yo tenía confianza en mí. He tenido opciones de ganar hasta el final.