Zabala y Ezkurdia separan hoy en Vitoria el material de la semifinal
Logroño
Martes, 28 de octubre 2025, 07:28
Una de las novedades de la edición de este año del Campeonato del Cuatro y medio es que desaparecieron las elecciones de material entre semana. ... Un ritual que pasó a realizarse el mismo día del partido. Sin embargo, había dos excepciones y eran las rondas de semifinales y la final del torneo.
Así, la elección de material para la semifinal del sábado entre Javier Zabala y Joseba Ezkurdia está programada para esta mañana (11.00 horas) en el frontón Ogueta. El riojano se encuentra ante una oportunidad única de clasificarse para la final del torneo.
Los protagonistas de la otra semifinal, Jokin Altuna y Peio Etxeberria, se citarán el jueves en el frontón Atano III de San Sebastián –escenario del partido– para separar el material (11.00 horas).
Mientras Altuna es favorito en el duelo del domingo, la semifinal entre Zabala y Ezkurdia tiene un pronóstico más abierto.
