Zabala elige las herramientas para buscar la final

Jokin Altuna fue la gran ausencia en la elección de material para las semifinales del Masters CaixaBank que se disputarán el viernes a partir de ... las 21.15 horas en el Navarra Arena de Pamplona. El amezketarra pasó mala noche y dejó a su compañero Ander Imaz ser el encargado de retirar el material que le medirá en la segunda semifinal a Jaka-Zabaleta.

Eso sí, se da completamente por seguro que Altuna III salte el viernes por la noche al Navarra Arena para intentar colarse en la finalísima del domingo.

En la semifinal que abrirá la noche estelar en el Navarra Arena, muchas miradas estarán puestas en Jon Mariezkurrena, quien jugará detrás del logroñés Javier Zabala, que confía en mejorar sus prestaciones previas a este partido. Eligieron tres pelotas de 104,9, 106,1 y 105,8.

«Estoy contento con el material», significó el de Berriozar quien confesó que «la pared izquierda del frontón es áspera, agarra y se nota que no se juegan muchos partidos aquí». Mariezkurrena repartió halagos para Jon Ander Albisu al subrayar que «está en un buen momento y muy sólido» en su juego.

El ataundarra, que atendió a la prensa después de haber retirado junto con Elordi tres pelotas de 105,3, 105,6 y 104,9 , se mostró «satisfecho» con el material y espera «un partido muy duro siempre contra Mariezkurrena». Albisu señaló que «llegamos en buen momento y la clave estará, como siempre en no regalar tantos».