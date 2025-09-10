LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los siete pelotaris, con Zabala a la derecha, ayer en el Navarra Arena. L. R.
Pelota

Zabala elige las herramientas para buscar la final

Jokin Altuna fue la gran ausencia en la elección de material

R. Melero

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:48

Jokin Altuna fue la gran ausencia en la elección de material para las semifinales del Masters CaixaBank que se disputarán el viernes a partir de ... las 21.15 horas en el Navarra Arena de Pamplona. El amezketarra pasó mala noche y dejó a su compañero Ander Imaz ser el encargado de retirar el material que le medirá en la segunda semifinal a Jaka-Zabaleta.

Zabala elige las herramientas para buscar la final