Zabala: «Creo que tengo mis opciones en el Cuatro y medio y voy a pelearlas»

Una vez superado el duelo a vida o muerte contra Darío, Javier Zabala tiene por delante tres partidos en la liguilla de cuartos de final ... del Cuatro y medio. El logroñés responde a las preguntas de TVR.

– ¿Cómo está después del duelo de riojanos contra Darío?

– Ganar el primer día que te juegas el todo o nada, la verdad que te da mucha moral y mucha energía para la semana que viene afrontar ya el primer partido de la liguilla.

– Esta modalidad castiga mucho las manos, ¿cómo se encuentran las suyas?

– En lo de las manos vamos semana a semana. Jugamos el pasado sábado y ahora jugaremos el domingo, tenemos ocho días. Tengo tiempo, soy optimista y estamos probando durante la semana para llegar a las mejores condiciones el domingo.

– ¿Eso significa que no va a salir al cien por cien el domingo?

– Como decía Joaquín Plaza, si un pelotari sale a jugar y no le duele nada es que está muerto (sonríe). Así que bueno, poco a poco, estamos todo el día ahí cuidando las manos. Es nuestra arma más sagrada y tenemos que cuidarlas. Y bueno, al cien por cien ahora no están pero creo que para el domingo confío en que sí.

– Con Pedro el masajista tiene usted un buen aliado.

– Tengo suerte de que justo tenga aquí la consulta y con ayuda de Pedro y también de otros masajistas, que me hacen durante la semana un trabajo increíble, me hacen llegar al finde a tope.

– Y ahora tiene tres partidos por delante para demostrar...

– Eso te da mucha tranquilidad. Estos últimos años, el Cuatro y medio iba muy rápido, había caído en primeras rondas y no me dejaba entrar en dinámica de Cuatro y medio. Ahora todo va muy rápido también pero estamos ahí, estamos con confianza. Creo que tengo mis opciones y vamos a pelear esas opciones que tengo.

– Este domingo se enfrenta a Bakaikoa, vencedor de la Serie B el año pasado y un rival durísimo.

– Siempre ha sido durísimo, es un rival que lo que ha ganado Artola, que creo que nadie lo esperaba porque Artola venía a un nivel increíble. El hecho de haberle ganado ya te enciende las alarmas. Además es un partido que no vimos y tenemos un poco la incertidumbre esa.

– ¿Cerrar los partidos es la asignatura pendiente?

– En el Cuatro y medio y rondas de mano a mano estas cosas pasan. Sí que es verdad que me ha pasado dos o tres veces, pero tampoco hay que darle más bola. Igual hay que estar más concentrado a la hora de terminar el partido y no bajar ni un momento el ritmo.