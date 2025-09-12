Zabala afronta su revancha

logroño. Es el día, pero no el único. Javier Zabala encara la semifinal del Masters, el torneo de verano de ambas empresas por excelencia, junto ... a Jon Mariezkurrena. Zabala conoce perfectamente este momento ya que el año pasado llegó al mismo partido y al mismo escenario, el Navarra Arrena, pero Altuna e Iztueta se interpusieron en su camino y el de Imaz.

Ambas parejas, la del riojano y el navarro y la que forman Elordi y Albisu, encaran el duelo (21.15 horas) satisfechas con el material que separaron el miércoles, que no es poco. «Estoy contento», decía Zabala en el escenario de la semifinal. Y esa felicidad ha sido mayor al saber que su compañero no jugó anoche en Fuenterrabia, donde estaba anunciado como Zabala, que participa en la segunda semifinal. No tenía sentido, deportivamente hablando, y las empresas suplieron a ambos.

Zabala y Mariezkurrena llegan a la cita tras ganar su último partido de la primera fase, en Legutio, pero sobre todo lejos ya de aquel 31 de agosto en el que el riojano hizo una dura autocrítica tras quedarse en 10 en Tolosa. «Terrible. Hay momentos en los que me quiero ir del frontón. No sé lo que hago. Hay que darle la vuelta, meter muchas horas de frontón y recuperar la confianza», dijo al término del partido. Han pasado dos semanas y hoy tiene la ocasión no solo de recuperar esa confianza perdida y llegar en las mejores condiciones a San Mateo, clasificándose para la final del este domingo y ganándola. Y de paso, olvidar lo ocurrido el pasado año en este frontón.

La derrota en las semifinales del 2024, junto a Imaz, fue un duro revés. Cayeron por 22-15 frente a Altuna e Iztueta. El amezquetarra será uno de los protagonistas de la segunda semifinal, junto a Imaz, amén de la dupla que forman Jaka y Zabaleta. Altuna, además, llegará justo físicamente tras una semana complicada en la que no acudió el miércoles a la elección de material.

¿Y el partido? Los zagueros van a tener un papel relevante y ahí Mariezkurrena debe imponer su golpe sobre Jon Ander Albisu, que no tiene su pegada, pero que es tremendamente rocoso y no es fácil que tire la pelota. Seguramente, Elordi le ayuda en ese castigo.

En ese escenario se abre una ventana a Zabala para acabar el tanto cerca del frontis moviendo a su oponente lateralmente y, además, llevando a Albisu hacia el rebote con su golpe de izquierda. El partido puede ir por aquí, pero en el momento que comience es cosa de cuatro y de la esférica.