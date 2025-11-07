LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Partido de pelota en el frontón Adarraga, en una imagen de archivo. LOF
Pelota

Arranca la tercera jornada del Campeonato de Clubes en el Adarraga

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:13

Hoy arranca la tercera jornada del Territorial de Clubes en el Adarraga (18.00 horas). Titín V y Plaza se enfrentan a Capellán II y Capellán III; Garatea y Nicolás, a Pachi y Medel y Llorente y Larrea, a Aitor Lara y Olave.

Mañana (16.30 h.) en el mismo escenario, Hugo y Mikel juegan contra Iñigo y Antonio. A continuación, Diego Lázaro y Clemente juegan contra los hermanos Jiménez. Además, Asier y Ramos juegan contra Oscar Lázaro y Gabriel. Por último, Medina y Ruiz-Alejos, contra Víctor y Pedro.

Mañana en Nájera (17.00 h.), Peciña y Álvaro juegan contra Alejandro y Koldo; Petite II y Matute IV se enfrentan a Bobadilla y Nanclares. El sábado, en Uruñuela (16.30 h.), Ruben Cámara y Mito juegan contra Gonzalo y Salinas. Y Hugo y Raúl, contra Petaca y Cerezo. Y en Villamediana (16.30 h.), Jorge Crespo y Javier Ruiz, contra Cristian y Diego; Cruz y Alonso contra Gonzalo y Ruiz Navarro, y Gutiérrez y Sánchez contra Rodrigo y Peso.

En pala goma, el domingo en Ezcaray (10.00 h.), Ezcaray-Arnedo; y en Cantabria (10.00 h.), Cantabria-Villamediana.

