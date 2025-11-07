Arranca la tercera jornada del Campeonato de Clubes en el Adarraga

Partido de pelota en el frontón Adarraga, en una imagen de archivo.

Eloy Madorrán Logroño Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:13 Comenta Compartir

Hoy arranca la tercera jornada del Territorial de Clubes en el Adarraga (18.00 horas). Titín V y Plaza se enfrentan a Capellán II y Capellán III; Garatea y Nicolás, a Pachi y Medel y Llorente y Larrea, a Aitor Lara y Olave.

Mañana (16.30 h.) en el mismo escenario, Hugo y Mikel juegan contra Iñigo y Antonio. A continuación, Diego Lázaro y Clemente juegan contra los hermanos Jiménez. Además, Asier y Ramos juegan contra Oscar Lázaro y Gabriel. Por último, Medina y Ruiz-Alejos, contra Víctor y Pedro.

Mañana en Nájera (17.00 h.), Peciña y Álvaro juegan contra Alejandro y Koldo; Petite II y Matute IV se enfrentan a Bobadilla y Nanclares. El sábado, en Uruñuela (16.30 h.), Ruben Cámara y Mito juegan contra Gonzalo y Salinas. Y Hugo y Raúl, contra Petaca y Cerezo. Y en Villamediana (16.30 h.), Jorge Crespo y Javier Ruiz, contra Cristian y Diego; Cruz y Alonso contra Gonzalo y Ruiz Navarro, y Gutiérrez y Sánchez contra Rodrigo y Peso.

En pala goma, el domingo en Ezcaray (10.00 h.), Ezcaray-Arnedo; y en Cantabria (10.00 h.), Cantabria-Villamediana.

