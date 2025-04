La semana decisiva de Darío Gómez

Darío Gómez afronta la semana trascendental para conocer su futuro en el Manomanista de Primera. Solo hay dos opciones. Ganar y entrar en semifinales. O ... perder y quedar eliminado. La cita es el domingo (17.15 horas) en el frontón Bizkaia de Bilbao. El rival: Jokin Altuna. Otra vez se cruzan riojano y guipuzcoano en el Manomanista.

El delantero de Ezcaray y el de Amézqueta han disfrutado de dos semanas para preparar la cita a vida o muerte.

«La semana pasada sobre todo tuve trabajo en el fisio y en el masajista», explica Darío Gómez. «En cuanto al trabajo físico sí que metimos más carga aprovechando que el fin de semana no se jugaba», relata el pelaire.

Esta semana viene marcada por la elección de material programada para mañana miércoles, a las 11.00 horas. Hay expectación entre los aficionados a la pelota por conocer las impresiones de los dos protagonistas después de las críticas abiertas que ha recibido el material de los últimos partidos. Mañana se despejarán las dudas.

Además de la elección de material, Darío Gómez aprovechará esta semana para continuar con el trabajo físico «aunque con menos intensidad que la semana pasada» y preparando la intendencia para la cita del domingo en Bilbao. «Prepararé tacos nuevos para esta semana», confirma el pelaire.

También habrá tiempo para entrenar frontón, aunque con el freno de mano echado, teniendo en cuenta el desgaste que de prevé el domingo. Darío Gómez no es el único riojano que juega este fin de semana en el Manomanista. Y es que Javier Zabala también disputa la última jornada de la liguilla de cuarto de final. Sin embargo, el delantero logroñés no tiene ya opciones de clasificarse después de haber perdido en las dos primeras jornadas.

La revelación

Zabala jugará el sábado en el frontón Labrit de Pamplona contra la revelación del torneo, el delantero alavés Iker Larrazabal. La elección de material entre los delanteros de Aspe y Baiko está programado para esta mañana (11.00 horas).

A pesar de no tener opciones, Javier Zabala quiere terminar su participación en el Manomanista con un triunfo que le sirva de reivindicación. No hay que olvidar que el riojano entró como cabeza de serie de Aspe, junto a Altuna, y todavía no ha podido celebrar un triunfo.