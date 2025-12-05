LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Quique Setién.
Pelota

Quique Setién jugará a la pelota el miércoles 10 de diciembre en Titín III y Amigos

Las entradas para este divertido «festival» se pueden comprar por 5 euros en Oferplan, Diario La Rioja, FARO y la Federación de pelota

Redacción

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:06

Comenta

El mítico centrocampista Quique Setién se une a la nómina de pelotaris que saldrán a la cancha del Adarraga (miércoles 10 de diciembre 19.00 horas) para medir sus fuerzas y enfrentarse a Titín III y Merino II en un especial «festival» de pelota que recaudará fondos para FARO (asociación de familiares y amigos de niños con cáncer). La entrada cuesta 5 euros y ese dinero se entregará íntegramente a esta organización.

Quique Setién, que debutó en el Racing en primera con sólo 19 años, es muy querido en Logroño. De hecho, vistió la camiseta del CD Logroñés durante cuatro temporadas, equipo en el que jugó 114 partidos y marcó 20 goles. El ex futbolista y entrenador (su último trabajo como técnico le llevó a China, como entrenador del Beijing Guoan) hará pareja con otro ex futbolista, Gerardo García León.

La participación del cántabro va completando el elenco de personas que han decidido participar en este divertido festival, que durará poco más de una hora (los asistentes llegarán seguro al partido de Champions) y que permitirá visibilizar y aportar la recaudación a la asociación FARO.

Quique Setién, Gerardo García León, Eduardo Sáenz de Cabezón, Mago Iceman y el campeón mundial de trial Travis Asenjo ya pueden presumir de ser parte de Titín III y Amigos. Las entradas (5 euros) pueden comprarse en Diario La Rioja, FARO (Calle San Adrián 1), la Federación de Pelota (Palacio de los Deportes, primera planta) y en esta página web.

