Gerardo García León cambia las botas por los tacos y se apunta a Titín III y Amigos

Gerardo cambia las botas de fútbol y las órdenes como entrenador por los tacos en las manos y la pelota mano. Será solo por una tarde y por una causa benéfica: el festival Titín III y Amigos. El exfutbolista y entrenador se suma así a los valientes que (de momento) ya han confirmado su participación: el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, el Mago Iceman y el campeón mundial de bicicleta de trial (a sus 17 años) Travis Asenjo. Todos ellos se enfrentarán a Titín III y Merino II en el frontón Adarraga. Será una tarde divertida, amena, en la que se recaudarán fondos para la asociación FARO (familiares y amigos de niños con cáncer).

De hecho, el coste de la entrada (5 euros) será entregado íntegramente a esta organización que presta apoyo a las familias que sufren un diagnóstico de cáncer en un pequeño de la casa. Con la entrada (se pueden adquirir en Diario LA RIOJA, la asociación Faro o la Federación Riojana de Pelota) los asistentes participarán en una estancia en Paradores valorada en 500 euros. El tique se puede comprar también a través de internet, en la página de Oferplan La Rioja.

Cuándo Miércoles 10 de diciembre, 19.00 a 20.30 horas.

Dónde Frontón Adarraga de Logroño.

Participan Titín III y Merino II. Eduardo Sáenz de Cabezón y Mago Iceman. Gerardo García León y Travis Asenjo.

Entradas Diario La Rioja (Vara de Rey 74); FARO (calle San Adrián 1); Federación Riojana de Pelota (Palacio de los Deportes, primera planta).

En Internet. https//oferplan.larioja.com

En definitiva, un espectáculo de poco más de una hora (para los más futboleros, ese miércoles hay Champions) en el que, además de participar en varios sorteos y pasar una agradable tarde, se puede ver de nuevo en acción a Titín III y Merino II, campeones del parejas, contra adversarios competitivos que no tienen intención de ponerles las cosas fáciles.