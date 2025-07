«Quiero recuperar el ritual de vestirme de pelotari»

Sentirse pelotari, con todo lo que ello significa desde que uno entra en el vestuario hasta que regresa a él tras el partido. Es lo ... que desea, y añora, Rubén Salaverri (Fuenmayor, 1998) después de seis meses alejado de la competición. El 25 de enero jugó su último partido. Desde aquella fecha ha pasado por quirófano y se ha recuperado de la rotura del labrum de su cadera izquierda. Muchos días de trabajo en silencio que desembocan en este 26 de julio. Juega en Huércanos y confía en jugar y competir. Suficiente para el primer día. Estará acompañado por Bakaikoa para medirse a Alberdi II y Lizeaga, el zaguero que le suplió en los tres últimos partidos del Parejas B.

– Lo primero, ¿cómo está?

– Bien, bastante bien. Con buenas sensaciones y el dolor en la cadera prácticamente olvidado.

– El jueves estuvo en el frontón. ¿Cómo le fue?

– Más que nada estuve calentando manos y probando unos tacos nuevos, porque el martes estuvimos también trabajando en el frontón. Después de tanto tiempo sin jugar se quedan las manos blancas y hay que ajustar los tacos.

– Repasando datos, ayer se cumplieron seis meses de su último partido, que jugó en Marquina. Fue en la décima jornada del Parejas Serie B. Luego le suplió Lizeaga y hasta hoy.

– Seis meses y cinco desde que me operé. Pasé por el quirófano el 27 de febrero. La verdad es que ha pasado mucho tiempo. Demasiado. No lo quieres recordar, porque no te gusta acordarte de las lesiones, pero ya pasé por algo parecido hace siete años, pero con un problema en el bíceps. Pasé casi siete meses sin jugar.

– ¿Y cómo lo ha llevado, cómo ha sido su día a día?

– Primero, ha sido un periodo muy largo. Ahora bien, siempre he tenido en la cabeza que semana que pasaba semana que mejoraba. Lo notaba. Y eso siempre es bueno, sobre todo para la mente. Han sido seis meses de mucho trabajo de rehabilitación con los fisioterapeutas y de ir quemando etapas. Comencé en la piscina, andando y luego hemos ido evolucionando hasta que cuando se cumplieron tres meses volví al frontón.

– ¿Qué recuerda de aquel día?

– Que fue un día extraño. Al principio me sentí bastante perdido, como si no hubiera pisado un frontón en la vida. Luego, cuando ya entré en contacto con la pelota todo cambió, era otra historia.

– ¿Qué ha visto como espectador en estos seis meses?

– Pues que han pasado muchas cosas. Parejas, Cuatro y Medio, San Fermín, la llegada del verano, las primeras ferias. Todo va muy rápido, pero creo que nos hemos entretenido con lo que hemos visto en los diferentes frontones.

– Esta tarde vuelve no solo al frontón, sino a la competición. ¿Qué espera del partido de Huércanos?

– Vestirme de blanco, verme de blanco en la cancha, recuperar ese ritual de entrar al vestuario, de hablar con los compañeros, de colocarse los tacos, de hacer el paseíllo y de comenzar a jugar. Es algo especial. Y sobre todo, volver al frontón con la sensación de que la cadera me ha respondido y de que sigo siendo capaz de competir.

– ¿Cómo ve un verano que acaba de comenzar?

– Bien, con cautela. La verdad es que tenía la intención de reaparecer en el feria de San Fermín, pero no pudo ser. Ahora pienso en un verano cargado de partidos, aunque no tengo programados muchos por ahora, y en San Mateo.

– No estaría nada mal jugar el Serie B. Sería la confirmación absoluta de su recuperación.

– Sería fantástico, porque San Mateo es un torneo especial, pero soy conscientes de dónde vengo en este momento y de que es difícil que entre desde el inicio en la feria. Han sido meses muy duros y lo primero es jugar hoy en Huércanos y sentir que soy pelotari.