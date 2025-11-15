LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zabala y Peio Etxeberria observan a Alústiza, responsable del material de la final. Sonia Tercero
Pelota

La pelota riojana se vuelca con Javier Zabala

Pelotaris, ex pelotaris y gente del mundo de la pelota riojana dejan un mensaje de ánimo al delantero logroñés de cara a la final del Cuatro y medio

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:04

Pelotaris, ex pelotaris y gente del mundo de la pelota riojana dejan un mensaje de ánimo a Javier Zabala de cara a la final del ... Cuatro y medio que disputa este domingo en el front´on Bizkaia ante Peio Etxeberria. Hay muchas ganas en La Rioja de que la chapela se venga para aquí dieciocho años después de que Augusto Ibáñez, Titín III, la consiguera.

