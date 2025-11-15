La pelota riojana se vuelca con Javier Zabala
Pelotaris, ex pelotaris y gente del mundo de la pelota riojana dejan un mensaje de ánimo al delantero logroñés de cara a la final del Cuatro y medio
Logroño
Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:04
Pelotaris, ex pelotaris y gente del mundo de la pelota riojana dejan un mensaje de ánimo a Javier Zabala de cara a la final del ... Cuatro y medio que disputa este domingo en el front´on Bizkaia ante Peio Etxeberria. Hay muchas ganas en La Rioja de que la chapela se venga para aquí dieciocho años después de que Augusto Ibáñez, Titín III, la consiguera.
«Ánimo Javi, esperamos que devuelvas esa chapela a La Rioja. ¡Vamos a por ello!»
Carmelo Loza
Pelotari profesional
«Enhorabuena Javier por jugar tu primera final con los grandes, mucha suerte este domingo»
Miguel merino
Ex pelotari profesional
«Suerte Zabalita, disfruta que te lo has ganado y pelea por lo que puede ser un gran día para ti, y para la pelota riojana»
Gorka Esteban
Ex pelotari profesional
«¡¡¡Mucha suerte potro!!! Disfruta de estos días a tope con tu gente y sal al frontón a darlo todo!»
Álvaro Untoria
Campeón Parejas 2015
«Hoy es tu día. Haz caso a tu cabeza y a tu padre. Recuerda que has llegado porque tienes talento. La Rioja confía en ti»
Miguel Capellán
Ex pelotari profesional
«Javier, sabes de la importancia que tiene esta final para toda la pelota riojana, todos deseamos que te traigas esa chapela»
Juanjo Belmonte
Pte. Federación Riojana
«Aúpa Javi! A darlo todo en la cancha, toca salir concentrado, con confianza en tu juego y después a disfrutar!»
Rubén Salaverri
Pelotari profesional Baiko
«La clave es el momento de forma en el que se llega, y tú llegas en un muy buen momento»
Augusto Ibáñez, Titín III
Ganador 4 ½ en 2007
«Javier, vive el ambiente que rodea a la final y en el partido, serio de principio a fin para lograr la chapela»
Víctor Esteban
Ex pelotari profesional
«¡Aúpa, cubano! Disfruta de la final, del antes, y juega como sabes para lograr la chapela para La Rioja»
Darío Gómez
Compañero en Aspe
«Javi, pase lo que pase disfruta de todo lo que rodea a la final porque es una cosa muy bonita que no se te va a olvidar nunca»
David Merino
Campeón Parejas 2012
«Al inicio solo tu padre creía en ti. Luego fue el 'Gallo', más tarde aparecí yo, y ahora toda La Rioja. Por todos, a por la chapela»
Miguel Muntión
Mentor de Zabala
