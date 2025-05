La pelota riojana se quedan sin cabezas de serie en el 2026

José Martínez Glera Logroño Martes, 6 de mayo 2025, 07:40 Comenta Compartir

La Rioja no contará con cabezas de serie en la próxima edición del Manomanista, la del 2026, aunque aún no se ha resuelto la actual, ... que todavía no tiene decidido uno de sus cuatro semifinalistas. Primero cayó Javi Zabala, en la segunda jornada de la liguilla, y después, el domingo, dijo adiós Darío Gómez, en un partido para olvidar ante Jokin Altuna.

Ambos pelotaris han disfrutado de la condición de cabezas de serie en las dos últimas ediciones. Zabala, en la actual, y Darío, en la del 2024. Sin embargo, ninguno de los dos ha cumplido sus expectativas en un torneo duro y en el que el delantero pelaire comenzó desde octavos de final, con un triunfal enfrentamiento contra Jon Ander Peña en Pamplona (22-11). Con ambos en cuartos de final encuadrados en el mismo grupo, había un alto porcentaje de posibilidades de que la pelota riojana estuviera presente en las semifinales, pero el juego de ambos no lo ha hecho posible. Darío se despide de la competición con dos victorias en sus cuatro partidos, la segunda de ellas sobre Zabala, y este ha dicho adiós con dos derrotas en los tres compromisos de la liguilla de cuartos. Zabala debutó en el torneo frente a Darío, el 11 de abril, en Vitoria. Y venció el segundo por 22-15 después de endosarle una tacada final de cinco tantos. A Zabala le ha costado seguir la exigencia física de estos enfrentamientos. Altuna le dejó en quince tantos y también le costó mantenerse en la recta final, mientras que el pasado fin de semana superó sin problemas a Larrazabal por 22-7. El alavés no se jugaba absolutamente nada ya que está clasificado para semifinales, mientras que el riojano deseaba acabar bien su relación con el Manomanista. El buen comienzo que protagonizó Darío ante Peña y mantuvo frente a Zabala se vio frenado en seco en su segundo partido de cuartos, con Larrazabal. Perdió por 20-22 y ligó su suerte al último encuentro, contra Jokin Altuna, que llegaba también contra las cuerdas. El ganador pasaba a semifinales y el vencedor, sin excusas, fue el amezquetarra que dejó en cuatro tantos al pelaire. «Ha jugado mejor y hay que felicitarle», indicó Darío, que llegó con las manos en malas condiciones, pero descartó parapetarse en ellas para justificar la derrota. Así, Altuna volvía a cruzarse en el camino de Darío de nuevo, por tercera vez. El vasco se ha convertido en la bestia negra del riojano en una competición que le gusta y para la que tiene condiciones, pero en la que tampoco le acompaña la fortuna. El 22 de noviembre del 2020, ambos se veían las caras por primera vez. Era el debut de Darío en el Manomanista después de ganar el de Promoción. Aquella cita en el Astelena de Eibar y con la clasificación para la final en juego se cerró con triunfo del amezquetarra (22-15), que luego perdería el título ante Erik Jaka. El segundo encuentro se produjo el 12 de mayo del pasado año en el Astelena, de nuevo. Volvió a vencer a Altuna (22-19) y anuló el pase de Darío a semifinales. Que el Astelena le despidiera en pie por su juego no le sirvió deportivamente. R

